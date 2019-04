Kobilarna bo podarila skoraj sto lipicancev, res niso vredni nič? #video

Kot pravijo v kobilarni, se bodo lahko za odkup konj pod enakimi pogoji potegovali prav vsi interesenti. Tega, ali so interesenti že znani, niso komentirali. Po nekaterih namigovanjih naj bi bili med njimi tudi zaposleni v Lipici oziroma celo tisti, ki so ocenjevali vrednost konj.

Kot pravijo v kobilarni, se bodo lahko za odkup konj pod enakimi pogoji potegovali prav vsi interesenti. Tega, ali so interesenti že znani, niso komentirali. Po nekaterih namigovanjih naj bi bili med njimi tudi zaposleni v Lipici oziroma celo tisti, ki so ocenjevali vrednost konj.

Dva dni po incidentu v Kobilarni Lipica, ko so se konji med seboj stepli do hudih poškodb, je državni zbor konec marca potrdil letni načrt razpolaganja z lipicanci. Od 406 konj bo kobilarna prodala 56 konj, kar 95 konj pa bo podarila, saj imajo tržno vrednost ocenjeno z nič evri. Odločitev o tem je šokirala tiste, ki menijo, da so vredni veliko več. "Če lahko v Prekmurju, kjer je kupna moč najmanjša, prodaš 12 let starega hladnokrvnega mešanega konja, zanemarjenega, z neurejenimi kopiti, za okoli 600 ali 800 evrov, kako je potem sto lipicancev vrednih nič evrov?" se sprašuje tudi edina sodna cenilka za konje v Sloveniji.

Prodali bodo tudi sedem žrebcev kastratov, ki so bili poškodovani v zadnjem incidentu. Vrednost teh žrebcev se giblje med tisoč in 5000 evri, eden pa je ocenjen na 6000 evrov, kar je tudi najvišja cena od vseh konj, predvidenih za prodajo.

Skupaj s temi konji je na seznamu za tržno odprodajo še 56 konj. Državni proračun se bo z njimi predvidoma povečal za 121.850 evrov.

Pet konj dosega vrednost 5000 evrov, tri bodo prodali za 4000 evrov, enega za 3.500, enajst za 3000, 15 konj ima ocenjeno vrednost 2000 evrov, eden 1.500, sedem jih bo prodanih za tisočaka, eden za 500 evrov, 11 pa za 350 evrov ali manj.

V zadnjem incidentu najbolj poškodovan konj Napoletano Thais iz generacije 2013 ima ocenjeno vrednost 5000 evrov.

95 konj bodo "neodplačno odtujili" oziroma podarili

Preostalih 95 konj sicer ima knjigovodsko vrednost, a je njihova tržna vrednost ocenjena z nič evri.

Kot je navedeno v letnem načrtu, je takšna vrednost določena "zaradi starosti, poškodb, trajnih bolezenskih stanj ali pa so zaradi fizične konfiguracije neuporabni in izločeni iz uporabe ter bi bili stroški kakršne koli drugačne prodaje višji od omenjene prodajne vrednosti oziroma pričakovane kupnine," je zapisano v letnem načrtu. Za te konje je predvidena neodplačna odtujitev oziroma bodo podarjeni.

Z ničelno vrednostjo je ocenjena tudi kobila 231 Canissa XXVI, ki ima že nekaj let vidno posledico granuloma, o kateri smo pisali po obisku v kobilarni. Redno jo uporabljajo za vožnjo vpreg.

Tako letni načrt razpolaganja z lipicanci kot tudi poimenski seznam vseh konj, namenjenih prodaji in "neodplačni odtujitvi", je javno dostopen na spletnih straneh vlade.

Kobilarna Lipica sicer razpolaga s 406 konji v lasti Republike Slovenije. Od teh je v Kobilarni Lipica:



- 32 plemenskih žrebcev,

- 77 plemenskih kobil,

- 83 naraščaja do 4. leta starosti (letniki 2014, 2015, 2016 in 2017),

- 30 žrebet letnika 2018,

- 132 ostalih konjev.



V pogodbeni reji, kjer predstavljajo praviloma dodatno genetsko bazo tako za vzdrževanje genetske raznolikosti kot tudi za vzdrževanje šestih originalnih linij žrebcev in 18 klasičnih rodov kobil, je še 51 konjev in en plemenski žrebec na pripustnih postajah.

Odgovornost za pripravo letnega načrta nosijo minister Zdravko Počivalšek, državna sekretarka Eva Štravs Podlogar in generalna direktorica Direktorata za turizem Renata Martinčič.

Konje, ki so bili na podlagi svojih lastnosti uvrščeni na prodajno listo, je ocenila tričlanska strokovna komisija.

Kot je zapisano v letnem načrtu, so ocenjevali starost, zdravstveno stanje, nivo znanja, delovno sposobnost in uporabnost ter dejstvo, ali je konj plemenski ali ne.

Kot so nam povedali v kobilarni, so tržno vrednost konj ocenjevali:

Nataša Gorišek, strokovna sodelavka Oddelka za selekcijo konj Veterinarske fakultete, obenem pa tudi steward na mednarodnih tekmovanjih v dresurnem jahanju in preskakovanju ovir ter imetnica tekmovalne licence na nivoju S v dresurnem jahanju,

Klemen Turk, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica,

Ramon Molina Gonzalez, pomočnik glavnega trenerja.

Med sogovorniki, ki so šokirani nad prodajo in oddajo lipicancev po tako nizki ali ničelni vrednosti, je tudi mednarodni trener Dušan Mezgec, ki je bil do lanskoletne upokojitve pomočnik trenerja v Lipici. Po tem, ko je izvedel za ocenjeno vrednost starejšega, a enega najbolj izšolanih konj v Lipici, je bil močno presenečen.

Po njegovem mnenju bi "grand prix" konj 274 F. Steaka XX, ki je sicer aprila dopolnil 20 let, a bi bil še vedno idealni za učenje klasičnega jahanja za mlajše generacije jahačev, zaradi svojega znanja dosegel ceno najmanj 5000 evrov. "In še to v primeru, če bi ga prodali res dobremu prijatelju po najnižji ceni. Gre za vrhunskega konja, ki lahko mlajše jahače nauči jahati," pravi Mezgec.

Kobilarna Lipica tega konja prodaja za 250 evrov. Zanj naj bi se zanimal znani lipiški jahač Alojz Lah, ki s konjem tudi dela.

Sodna cenilka: 20 let star konj ni star, če se z njim lepo dela

Ko smo po mnenju o ocenjeni vrednosti tega konja povprašali sodno cenilko za konje Ireno Drobnič, se ji je začudila tudi ona. Sicer nam ocene brez ogleda ne more podati, a meni, da je ocenjena vrednost res premajhna. Kot pravi, lahko takšen konj v vsakem letu, ko še živi, enega jahača nauči najtežjih figur.

"Življenjska doba lipicanca je zelo dolga. 20 let star grand prix ima morda pred seboj še deset ali 15 let življenja. Če z njim lepo ravnaš, to ni star konj. Vsaj pet let lahko še aktivno dela. 25 let star konj je še živahen in ima veliko energije, lahko še veselo teka po hipodromu.

Čudi se tudi oceni vrednosti nič evrov za kobilo z granulomom, ki jo redno uporabljajo za vožnjo vpreg. "Morda je treba poškodbo sanirati in je to res drago, a konj, ki zna voziti, ni vreden nič. To se je navsezadnje izkazalo tudi v Prekmurju, kjer so za mešanke plačali 600 in 800 evrov," pove Drobničeva, ki je edina sodna cenilka za konje v Sloveniji. Je tudi večkratna državna prvakinja v preskakovanju ovir in aktivna dolgoletna tekmovalka, ki ima tudi svoje konje.

Kdaj je vrednost konja nič evrov?

Stroka, ki ve, kakšne vrednosti lahko dosegajo konji, se boji, da gre pri tokratnem letnem načrtu predvsem za priložnost visokih zaslužkov. Ker bi lahko, po mnenju naših sogovornikov, z lipicanci, ki bodo odkupljeni po nizkih cenah ali celo podarjeni, interesenti veliko zaslužili s prodajo novim kupcem, smo želeli odgovoriti na vprašanje, kakšni konji so ocenjeni z vrednostjo nič evrov.

Irena Drobnič je vrednost nič nekoč ocenila za konje, ki so bili popolnoma podhranjeni, zanemarjeni. "Stali so v polmetrskem blatu in lastnih iztrebkih, ki so jih tudi jedli, da so preživeli. To so bila žrebeta v zares slabem stanju, stara dve ali tri leta, a velika šestim mesecem starosti primerno. S takšnim konjem so le stroški, po vsej verjetnosti jih ne bi mogli nikoli jahati niti otroci. V takšnem primeru obstaja tudi vrednost nič," pravi Drobničeva.

12 let stara zanemarjena mešanka v Prekmurju vredna vsaj 600 evrov, sto lipicancev pa ima vrednost nič?

Pred kratkim je imela Drobničeva v Prekmurju cenitev hladnokrvne osem let stare kobile in ene hladnokrvne 12 let stare mešanke. Nista bili sicer v najboljšem stanju, znali pa sta tudi nekaj malega voziti. Za namen dražbe je ocenila njuno vrednost na okoli 450 evrov. Glede na njuno stanje ni želela dati previsoke cene, da bi ju lastniki uspeli prodati. Ko je kasneje govorila z njimi, so bili z dražbo zadovoljni, saj sta na njej dosegli višjo ceno in sicer okoli 600 in 800 evrov.

Na naše sklepanje, da bi torej lipicanci lahko bili vredni več, je dejala, da vsekakor. "Če zna lipicanec voziti kočijo, mora biti tudi 15 let star lipicanec še vedno vreden dva ali tri tisoč evrov, kljub kakšni manjši zdravstveni napaki. Če funkcionirajo, vsekakor niso vredni nič," je povedala in dodala, da so nič vredni konji, s katerimi zares ne moreš ničesar početi, med njimi morda tudi nevarni.

"Če lahko v Prekmurju, kjer je kupna moč najmanjša, prodaš 12 let starega hladnokrvnega mešanega konja, zanemarjenega in z neurejenimi kopiti za okoli 600 ali 800 evrov, kako je potem sto lipicancev vrednih nič evrov? Če pa je to res prav ocena, pa mora biti nekaj narobe - če so to popolnoma zanemarjeni ali popolnoma uničeni konji, se nekaj takšega v ustanovi, kot je Lipica, ne bi smelo zgoditi," meni Drobničeva.





"Kobilarna Lipica je večje število konj prodala le v obdobju po letu 1991, ko so tedanje razmere na Balkanu privedle do upada turističnega obiska in prihodkov kobilarne. V zadnjih letih, odkar Lipico vodi sedanje poslovodstvo, je bil predan le en lipicanec, to je 735 Siglavy Allegra XLVI, predan pa je bil slovenski Policiji na podlagi sporazuma o medsebojnem sodelovanju," so nam pojasnili.

Avstrijska kobilarna konje brez znanja prodaja za višjo ceno

Na spletnih straneh nam najbližje kobilarne z lipicanci v Pibru smo si za primerjavo ogledali, kakšne vrednosti dosegajo konji na njihovem seznamu. Trenutno prodajajo 20 konj. Gre sicer v večini za mlajše letnike (med 2015 in 2017), od katerih je le pri dveh zapisano, da sta ujahana, navajena na vožnjo vprege, eden pa dosega stopnjo izobrazbe LM in je zato tudi dražji, prodajajo ga za 10.000 evrov.

Med preostalimi konji 11 let star ujahani konj dosega vrednost 6000 evrov, deset konj prodajajo za 5500 evrov, štiri za 4500 evrov, enega za 4000 in dva za 3500 evrov. Konj, ki bi jih podarjali, na spletni strani ni navedenih. Prav tako ni navedenih konj z nižjo vrednostjo od 3500 evrov.

"Kobilarna Lipica ne želi zmanjšati števila konj"

Kobilarno Lipica smo prosili za podatke o tem, kolikšno je bilo število konj v kobilarni v zadnjih petih letih. Iz podatkov je mogoče razbrati, da smo imeli najmanjše število konj v Lipici leta 2017, to je 399, medtem, ko se številka ves čas giblje nad 400, leta 2015 tudi do 430.

Leto Število konj v Lipici Število konj v reji Skupno število konj 2014 343 71 414 2015 342 88 430 2016 334 73 407 2017 339 60 399 2018 353 52 405

Po prodaji in oddaji 151 konj bo v Lipici ostalo 255 konj, če ne upoštevamo okoli 30 novih žrebet, ki jih pričakujejo do konca maja. A v Lipici pravijo, da števila konj ne želijo zmanjšati.

"Prav nasprotno, s pomladitvijo in prestrukturiranjem črede lipicancev se bo njihovo število okvirno vrnilo na sedanjo raven, vendar bo to povsem drugačna čreda, veliko bolj živahna in šolana," so nam dejali v kobilarni.

Njihov cilj je povečati število žrebet in s tem vzrediti več konj, ki bodo vključeni v trening in predstave klasične dresure.

"Cilj Kobilarne Lipica je torej pomladitev in prestrukturiranje črede, sedanja struktura namreč ni ustrezna za pravilen dolgoročen razvoj. Problem je predvsem visoka povprečna starost živali, kar je posledica zanemarjanja pomena pomlajevanja črede v veliko minulih letih, pred prihodom sedanjega strokovnega tima. Zato je sedaj treba pomlajevanje opraviti v večjem obsegu, kot če bi v preteklosti to delali na letnem nivoju," pojasnjujejo v Lipici.

Kot pravijo, želijo v prihodnjih letih za pomlajevanje črede skrbeti sproti in tako obsežnih posegov ne bo.

V tem času se v kobilarni skoraj vsak dan skoti novo žrebe, do konca maja jih pričakujejo več kot 30. Breje kobile se pasejo v ločeni ogradi pred hlevom, tiste, ki bi lahko skotile prve, so označene s trakci, da jih nočni hlevarji za vsak primer ločijo od drugih in so nanje lahko bolj pozorni. Foto: Metka Prezelj

"Za odkup konj se bodo pod enakimi pogoji potegovali vsi interesenti"

Kobilarno smo vprašali tudi, ali so kupci oziroma novi lastniki konj že znani, ali gre za prodajo oziroma oddajo konj le enemu lastniku ali več različnim ter kdo lahko te konje kupi oziroma dobi.

Kot pravijo, se bodo lahko za odkup konj pod enakimi pogoji potegovali prav vsi interesenti. Tega, ali so interesenti že znani, niso komentirali. Po nekaterih namigovanjih naj bi bili med interesenti tudi zaposleni v Lipici oziroma celo tisti, ki so ocenjevali vrednost konj. V Lipici zagotavljajo, da bosta tako prodaja kot oddaja potekali transparentno.

"Kobilarna Lipica je odgovorna, da vse konje s prodajnega seznama odproda, in šele če to ne bo mogoče, bo pristopila k temu, da konje neodplačno proda. Prodaja bo potekala transparentno, za njihov odkup se bodo lahko pod enakimi pogoji potegovali prav vsi interesenti. Šele, ko bo zaključena ta faza, bomo lahko vedeli, za katere živali na trgu zanimanja ni bilo. Te konje bomo nato ponudili v oddajo in tudi ta del bo potekal transparentno in sledljivo. O tem, katere in predvsem koliko bo teh živali, je sedaj zelo preuranjeno govoriti," so zapisali v kobilarni.

