Kitajska je zaradi izbruha bolezni modrikastega jezika prepovedala neposredni in posredni uvoz prežvekovalcev ter povezanih proizvodov iz Hrvaške in Poljske, je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina objavila kitajska carinska uprava.

Kitajska je to odločitev sprejela, potem ko sta Hrvaška in Poljska Svetovni organizaciji za zdravje živali prijavili primere bolezni v eni poljski pokrajini in dveh hrvaških županijah, je v ponedeljek po poročanju Hine oziroma tiskovne agencije Reuters sporočila kitajska carinska uprava.

Bolezen modrikastega jezika je bolezen živali, za katero so dovzetni domači in divji prežvekovalci – z izjemo konjev in prašičev. Bolezen najbolj prizadene ovce, govedo pa je glavni rezervoar virusa med sesalci in je zelo pomembno za epidemiologijo bolezni, navaja uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

V zadnjem letu se je bolezen modrikastega jezika razširila v več evropskih državah. Največ izbruhov je trenutno povezanih z okužbo BTV 3. Ta serotip je bil lani prvič potrjen v Nemčiji in Belgiji ter na Nizozemskem, nato pa se je razširil tudi na Dansko, v Francijo in Luksemburg. BTV 3 so v zadnjem času potrdili tudi na Švedskem, v Španiji, na Portugalskem, v Grčiji ter na Češkem in v Avstriji.