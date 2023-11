Inšpektorici se je iztekel čas: kmet, ki so mu odvzeli živali, prejel le zapisnik, ne pa odločbe

Inšpekcijski zapisnik o odvzemu živali kmetiji Možgan iz Krškega, kot poroča Dnevnik, sprva ni vseboval niti podatka o tem, koliko goved je inšpektorica na podlagi ustne odločbe odvzela kmetu, podrobnosti pa je popisala šele v končni različici, dokončani 20. novembra ob 14. uri v njeni pisarni v Novem mestu, a se je nanj pozabila podpisati in ga ožigosati.

Inšpekcijski pregled je opravila 13. novembra

Štigličeva je inšpekcijski pregled na kmetiji opravila v ponedeljek, 13. novembra, in se na podlagi videnega odločila, da bo naslednji dan vse živali odvzela. Kot je zapisala v zapisniku, je bilo ob obisku v manjšem prostoru 21 goved, ki so stale in ležale v vodi in blatu. Celoten prostor je bil razmočen, poplavljen z meteorno vodo, globokim blatom in fekalijami. Vode živali niso imele, krme pa zelo malo. Ugotovila je še, da so živali v zelo slabem rejnem stanju, nekatere so šepale, nekatere so imele nesimetrično in otečeno vime, slabo, suho in nasršeno dlako, vse so bile tudi zelo umazane.

Na dvorišču za hlevom je inšpektorica našla še bolehno kravo in manj kot tri mesece starega telička, v hlevu, polnem navlake, pa eno shirano in zgrbljeno kravo ter sivega osla z belim gobcem. Fotografij te krave ni priložila zapisniku, belogobčnemu osličku pa je ujela le zadnjico, saj je po njenem prihodu pobegnil. Tudi naslednji dan, ko ga je nameravala odvzeti, ga ni našla nikjer, v daljavi naj bi slišala le njegovo oglašanje. Lastnik kmetije Rudi Možgan je za Dnevnik pojasnil, da k njim res občasno prihaja osel, vendar izvira iz romskega naselja.

Odvzela je vseh 24 glav govedi

Inšpektorica je nato naslednji dan, torej 14. novembra, kmetiji Možgan odvzela vseh 24 glav goveda, podrobnosti poteka odvzema pa je opisala šele teden dni kasneje, in sicer, kot je navedla, zaradi oteženih razmer. Pri odvzemu naj bi bila deležna groženj lastnika in nadlegovanja družinskih članov.

Toda, kot še poroča Dnevnik, je inšpektorica s seboj imela številno ekipo – osem policistov, pet bodočih lastnikov živine, dva pomočnika, ki sta pomagala pri nalaganju, voznika tovornjaka in njegovega sina ter Valerijo Podgornik, predstavnico Društva za zaščito konj (DZZK). Predsednica društva konj Natalija Nedeljko je sicer pred tem trdila, da njihovo društvo ni sodelovalo pri odvzemu, prav tako inšpektorica v zapisnik ni zabeležila, na čigav poziv je prišla, a na Kmetijsko gozdarski zbornici opozarjajo na zabeleženo navzočnost Društva za zaščito konj.

Rejec za odvzete živaline dobi niti centa

Poleg tega naj bi za eno govedo začasno namestitev ponudili tudi v društvu, je še trdila Natalija Nedeljko. Zato sta Podgornikova in Nedeljkova nemudoma objavili številko bančnega računa DZZK in dobre ljudi pozvali, naj prispevajo denar, da bodo lahko žival odkupili, "ker mora", tako je zagotavljala Natalija Nedeljko, "lastnik, kljub temu da jih je zanemarjal, stradal, jim odtegnil vodo in veterinarske storitve, nekaj zaslužiti".

A, kot še piše Dnevnik, tudi to ne drži, saj od 11. novembra letos, odkar velja novela zakona o zaščiti živali, rejec, ki mu je inšpekcija živali trajno odvzela, zanje ne dobi niti centa. Iz kupnine uprava za varno hrano pokrije stroške odvzema. Morebitni ostanek je po prejšnjem zakonu dobil lastnik, po novem pa pripada nevladnim organizacijam s področja zaščite živali oziroma ga namenijo za izvajanje javnih nalog skrbi za živali. V inšpekcijskem zapisniku tudi piše, da je inšpektorica vseh 24 odvzetih živali prodala trem kupcem. Društvo za zaščito konj in Valerija Podgornik v tej zvezi torej nista omenjena.