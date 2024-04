Škržati so raznolika družina več kot 3.000 vrst žuželk, ki jih najdemo po vsem svetu, večino svojega življenja pa preživijo pod zemljo kot ličinke. Na površje pridejo kot odrasli, ki se preoblikujejo in parijo, nato pa živijo še štiri do šest tednov. Nekatere vrste se pojavljajo vsako leto, druge, t. i. periodični škržati, pa vsakih 13 ali 17 let.

Letos naj bi se v Karolini izlegli škržati s 13-letnim ciklom, hkrati pa na srednjem zahodu ZDA skupina škržatov s 17-letnim ciklom. V Illinoisu naj bi se obe skupini prekrivali.

Hkrati bi se jih lahko pojavilo več kot deset milijard

Ker lahko na hektar zemljišča iz zemlje prileze kar 1,5 milijona teh žuželk, to pomeni, da bi se jih hkrati lahko pojavilo več deset milijard. Prekrile bodo drevesne veje, smerokaze in pločnike, v zraku pa bo odmeval njihov značilen glasen zvok. So sicer neškodljive, a ko velike množice škržatov poginejo, prekrijejo tla, v zraku pa se širi močan vonj po gnitju.

Chris Simon z univerze v Connecticutu, ki preučuje kemične spremembe v DNK škržatov, ki sledijo njihovemu življenjskemu ciklu, opozarja, da podnebne spremembe motijo njihove notranje ure. Ker se ZDA segrevajo, je zaradi daljše rastne sezone rastlin več hrane, kar pospešuje rast škržatov. "Predvidevam, da se bo več 17-letnih cikad spremenilo v trajne 13-letne cikade," ocenjuje in dodaja, da bo sčasoma ta lastnost genetsko asimilirana.