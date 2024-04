Blinknov intervju so posneli ob koncu tridnevnega potovanja na Kitajsko, kjer je najvišji ameriški diplomat več ur sestankoval z najvišjimi kitajskimi uradniki, vključno s predsednikom Ši Džinpingom, državi pa sta obravnavali vrsto spornih vprašanj, od dostopa do ameriške tehnologije do podpore Pekinga Moskvi.

Blinken je dejal, da je ponovil sporočilo, ki ga je ameriški predsednik Joe Biden med njunim vrhom v San Franciscu novembra lani dal Ši Džinpingu, naj se ne vmešava v ameriške predsedniške volitve leta 2024. Takrat se je Ši Džinping zavezal, da Kitajska tega ne bo počela, je poročala televizija CNN. "Videli smo dokaze o poskusih vplivanja in verjetno vmešavanja, zato želimo zagotoviti, da se to čim prej prekine," je Blinken odgovoril na vprašanje, ali je Kitajska doslej kršila zavezo, ki jo je Ši Džinping dal Bidnu.

Želel sem se prepričati, da bodo to sporočilo še enkrat slišali

"Vsakršno vmešavanje Kitajske v naše volitve je nekaj, kar skrbno preučujemo in je za nas popolnoma nesprejemljivo, zato sem se želel prepričati, da bodo to sporočilo še enkrat slišali," je dejal Blinken in dodal, da obstaja zaskrbljenost, da Kitajska in druge države želijo predvsem zaostriti obstoječe družbene delitve v ZDA.

Peking je sicer že večkrat poudaril, da se ne vmešava v notranje zadeve drugih držav, a v praksi je Kitajsko ali akterje, za katere domnevajo, da so z njo povezani, več držav obtožilo političnega vmešavanja, med drugimi tudi Kanada.

Blinknovo potovanje na Kitajsko, ki je že drugo v manj kot letu dni, je zadnje v nizu srečanj na visoki ravni, ki so se končala z vrhom Biden – Ši Džinping konec lanskega leta in na katerih sta državi poskušali izboljšati dvostransko komunikacijo. "Zdaj se osredotočamo na področja, na katerih si prizadevamo sodelovati, vendar tudi zelo odkrito govorimo o svojih razlikah, kar je pomembno, če želimo preprečiti, da bi se tekmovanje, v katerem smo, spremenilo v konflikt," je za CNN povedal Blinken.

Opozorilo o podpori Rusiji

Blinken je še dodal, da je srečanje izkoristil za to, da je Kitajsko opozoril na zaskrbljenost ameriške administracije zaradi kitajske podpore ruski obrambni industriji in poudaril, da bodo ZDA poleg obstoječih sankcij proti več kot sto kitajskim podjetjem in posameznikom sprejele nadaljnje ukrepe, če se bo takšna podpora nadaljevala. ZDA menijo, da Kitajska podpora Rusiji omogoča povečanje proizvodnje tankov, streliva in oklepnih vozil ter nadaljevanje napada na Ukrajino.

"Kitajski smo povedali naslednje: sprejeli bomo dodatne ukrepe in če se to ne bo ustavilo, bomo pritisk še zaostrili, pri čemer lahko pričakujete, da bodo to storile tudi druge države," je dejal Blinken in dodal, da je to vprašanje predstavil tako zunanjemu ministru Wangu Yiju kot Ši Džinpingu.

"Pričakujemo, da bosta ukrepala, in ... če ne bosta, bomo ukrepali mi." Dejal je tudi, da se kitajski kolegi niso strinjali s tem, da Rusiji pomagajo pri vojni v Ukrajini, saj da gre za običajno blagovno menjavo z Rusijo, in dejali, da uspeh Moskve ni odvisen od Kitajske.

Kitajci so pred tem obtožili ZDA, da podajajo "neutemeljene obtožbe" o običajni trgovini in blagovni menjavi med Kitajsko in Rusijo. Kitajska že dolgo zatrjuje, da v ukrajinski vojni ohranja nevtralnost, in se še naprej predstavlja kot potencialna mirovna posrednica v konfliktu, čeprav je od začetka vojne okrepila gospodarske, strateške in diplomatske vezi z Rusijo.