Po osrednjem delu ZDA je v petek pustošilo več kot 70 tornadov. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile tamkajšnje oblasti, je bilo zaradi tornadov uničenih več hiš, trije ljudje pa so poškodovani. Posnetek pustošenja tornada v Nebraski si oglejte zgoraj.

Po podatkih ameriške nacionalne vremenske službe (NWS) so največ tornadov zabeležili v okolici mesta Omaha, prometnega središča v zvezni državi Nebraska. V predmestju Omahe so tornadi uničili številne hiše in odnašali strehe. "Reševalci še naprej preverjajo poškodovane hiše in pomagajo poškodovanim državljanom," je policija v Omahi objavila na družbenem omrežju X.

Tornado zajel industrijski obrat

Južneje, v bližini prestolnice Nebraske Lincoln, je tornado zajel industrijski obrat. Okoli 70 ljudi, ki so bili v zgradbi, ko se je zrušila streha, so evakuirali, trije pa so utrpeli poškodbe, so na novinarski konferenci povedale oblasti okrožja Lancaster. Blizu mesta Waverly severovzhodno od Lincolna je močan veter prevrnil vlak s tirov.

Po podatkih spletne strani Poweroutage.com je bilo v Nebraski brez elektrike kakih 11.000 gospodinjstev. NWS opozarja, da se bodo tornadi v osrednjem delu ZDA nadaljevali tudi danes, lahko pa bi dosegli zvezno državo Teksas na jugu.

Tornadi so v ZDA razmeroma pogosti, zlasti v osrednjem in južnem delu države.

Posledice pustošenja tornada v Nebraski: