Kitajska opozorila ZDA: Zatirate našo pravico do razvoja

Čeprav se Peking in Washington pogovarjata, so se negativni dejavniki v njunih odnosih okrepili, je danes ob obisku ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna na Kitajskem povedal kitajski zunanji minister Vang Ji. Med razlogi za to je izpostavil nerazumno ameriško zatiranje pravice Kitajske do razvoja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Odnosi med stranema so se po besedah prvega moža kitajske diplomacije začeli stabilizirati, zlasti v luči novembrskega srečanja predsednika Ši Džinpinga z njegovim ameriškim kolegom Joejem Bidnom. "Toda hkrati se negativni dejavniki v odnosih še vedno povečujejo in kopičijo," je ocenil Vang.

Med razlogi za to je navedel ameriško nerazumno zatiranje pravice Kitajske do razvoja in poudaril, da se Peking zavzema za vzajemno spoštovanje temeljnih interesov. Vprašanje stabilizacije ali dodatnega nazadovanja v odnosih je preizkus iskrenosti in zmožnosti obeh držav, je dodal.

Blinken je pozdravil možnost pogovorov na štiri oči in izpostavil, da morata biti strani jasni glede vprašanj, pri katerih se razhajata, da bi se izognili nesporazumom in napačnim presojam. "To je resnično skupna odgovornost, ki jo imamo, ne le do svojih ljudi, ampak do ljudi po vsem svetu," je dejal po poročanju Guardiana.

Blinken, ki se v manj kot letu dni že drugič mudi na Kitajskem, je pred prihodom izrazil upanje na napredek v odnosih. Ob tem je napovedal, da bo v pogovorih neposredno izpostavil področja nesoglasij – ta naj bi vključevala vezi Kitajske z Rusijo, vprašanje Tajvana in trgovinske odnose.