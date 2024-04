Apple se je uklonil kitajski cenzuri

Ameriški tehnološki velikan Apple je iz svoje trgovine App Store na Kitajskem odstranil aplikaciji WhatsApp in Threads podjetja Meta. To mu je naložil kitajski internetni regulator, pri čemer se sklicuje na skrb za državno varnost.

Kitajska ima močno internetno cenzuro. Uporabniki spleta tako ne morejo dostopati do številnih spletnih strani in aplikacij. A uporabniki so obšli tako imenovani veliki požarni zid in si aplikacije prenašali z uporabo omrežij VPN. Peking je z aktualnim ukrepom zaprl eno največjih vrzeli v svojem požarnem zidu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Dolžni smo spoštovati zakone v državah, kjer delujemo, tudi če se z njimi ne strinjamo," je po poročanju Bloomberga v izjavi zapisal Apple.

Oblast prepovedala uporabo tujih čipov

Kitajske oblasti so sicer v začetku leta domačim telekomunikacijskim operaterjem ukazale, naj do leta 2027 opustijo uporabo čipov tujih proizvajalcev, poroča Wall Street Journal. Ta poteza bo prizadela predvsem ameriška proizvajalca čipov Intel in Advanced Micro Devices. Kitajska poskuša na ta način med napetostmi z ZDA zahodno tehnologijo nadomestiti z domačimi alternativami.