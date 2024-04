Po besedah ministrice so skrb za mir in varnost ter zaščita multilateralizma, listine Združenih narodov in mednarodnega prava skupna odgovornost. "S Kitajsko se moramo pogovarjati in se želimo konstruktivno pogovarjati, skupaj sedimo v varnostnem svetu ZN," je dejala.

Ministrica @tfajon se je, skupaj z gospodarsko delegacijo, srečala z namestnikom 🇨🇳 ministra za trgovino Ji Lingom: "Strinjala sva se, da želimo zmanjšati trgovinski primanjkljaj in se dogovorila za ustanovitev delovne skupine, ki bi odpravila neravnovesja v trgovini." pic.twitter.com/tr2YDQKakZ — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) April 18, 2024

Z Vangom sta se strinjala glede potrebe po miru v Gazi, zaščiti civilistov in priznanju palestinske državnosti. "Vendar lahko zdaj največ naredimo tako, da skupaj pritisnemo na mednarodno skupnost, da se konflikt ne razširi," je ocenila. Ob tem je poudarila, da morajo ZDA uporabiti svoj vpliv na Izrael in preprečiti nove provokacije Irana.

Prvemu človeku kitajske diplomacije je prenesla sporočilo, da gre pri vojni v Ukrajini za varnost Evrope, ki jo skrbi navezava Pekinga z Moskvo. Kot je dejala, si želi, da bi tako Kitajska kot širša mednarodna skupnost sodelovali v tako imenovani mirovni formuli, ki bi privedla do končanja vojne.

Kitajska sicer vselej poudarja, da želi videti čimprejšnjo prekinitev ognja v Ukrajini, ki bi ji sledila mirovna konferenca z udeležbo Rusije. Peking pri tem zagovarja načela spoštovanja suverenosti in ozemeljske celovitosti držav, a hkrati poudarja, da je treba upoštevati legitimne varnostne interese vseh.

Fajonova zaskrbljena nad rožljanjem orožja v Tajvanski ožini

S kitajskim sogovornikom je ministrica spregovorila tudi o napetostih v Tajvanski ožini med Ljudsko republiko Kitajsko in samoupravnim Tajvanom. Ponovila je zavezanost politiki ene Kitajske, v skladu s katero Slovenija Peking priznava kot zastopnika kitajskega ljudstva, a izrazila skrb nad rožljanjem orožja na omenjenem območju. Vse strani je pozvala, naj se vzdržijo provokacij, ker je status quo pomemben.

Ob koncu je poudarila pomen sodelovanja med Evropo in Kitajsko kljub razlikam, pri čemer pa je opozorila, da so pogledi na spoštovanje človekovih pravic različni, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

V osredju obiska, ki ga je Fajonova začela v sredo, je sicer zlasti gospodarsko sodelovanje. V luči tega se tam mudi tudi številčna gospodarska delegacija, skupaj s katero se je ministrica danes sestala z namestnikom ministra za trgovino Jinom Lingom.

Po srečanju je med drugim izrazila zaskrbljenost nad dejstvom, da Kitajska išče alternativna severnoevropska pristanišča, kar negativno vpliva na pretovor v Luki Koper. Vendar so si bili sogovorniki enotni v želji po zmanjšanju trgovinskega primanjkljaja. Dogovorili so se za ustanovitev delovne skupine, ki bi neravnovesja v trgovini odpravila.

"V interesu Slovenije je, da zagotavljamo enake pogoje, znati moramo upravljati svoje razlike," je kitajskim sogovornikom prenesla Fajonova. Dodala je, da si vsi želijo, da bi gospodarsko sodelovanje med Kitajsko in članicami EU temeljilo na poštenih pravilih konkurence.

Slovenija je v letu 2023 na Kitajsko izvozila za 259 milijonov evrov blaga, uvozila pa ga je za kar 7,4 milijarde. S tem se je Kitajska lani uvrstila na četrto mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi, medtem ko je na enakem seznamu še pred petimi leti zasedala komaj 13. mesto.

Ministrica je pred tem obiskala Japonsko, kjer se je med drugim zavzela za krepitev gospodarskega in znanstvenega sodelovanja.