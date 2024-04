Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes začela obisk na Japonskem, kjer se je sestala s kolegico Yoko Kamikawo ter se zavzela za okrepitev gospodarskega in znanstvenega sodelovanja. Slovenija si po njenih besedah želi privabiti več vlagateljev iz Japonske. O znanosti in inovacijah je govorila tudi na predavanju na univerzi v Tokiu.

Fajonova in Kamikawa sta govorili o dvostranskih odnosih ter o sodelovanju Slovenije in Japonske v Varnostnem svetu ZN, predvsem v luči številnih konfliktov v svetu. Japonska je namreč tako kot Slovenija nestalna članica Varnostnega sveta ZN v obdobju 2024–2025.

FM Kamikawa met her Slovenian counterpart Ms. Tanja Fajon who is visiting Japan 🇯🇵🇸🇮



Both sides expressed their intention to enhance bilateral cooperation, including towards Expo 2025, and discussed international and regional issues.



"Slovenija in Japonska sta podobno misleči državi, kar se kaže tudi v tesnem sodelovanju znotraj Varnostnega sveta ZN, kjer se zavzemamo za učinkovit, na pravilih temelječ mednarodni red," je dejala Fajonova in navedla zlasti preprečevanje konfliktov, zaščito civilistov, jedrsko razoroževanje ter tudi večjo vlogo žensk v prizadevanjih za mir in varnost.

Izmed aktualnih tem sta govorili o vojni v Gazi, iranskem napadu na Izrael, ruski agresiji v Ukrajini ter razmerah na Zahodnem Balkanu. Zavzeli sta se za "svoboden, odprt, vključujoč in na pravilih temelječ Indopacifik" ter se strinjali, da strateško partnerstvo med EU in Japonsko postaja vse bolj relevantno tudi v kontekstu gospodarske in podnebne varnosti.

Fajonova Japonsko izpostavila kot pomembno bilateralno partnerico

Ministrica je Japonsko izpostavila kot pomembno bilateralno partnerico in največjo vlagateljico iz azijske regije ter dejala, da se veseli dodatne poglobitve odnosov med državama ob obisku – prvem na ravni slovenskega zunanjega ministra po 16 letih, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Ministrica @tfajon na srečanju z japonsko MZZ Yoko Kamikawa @MofaJapan_en: "#Slovenija & #Japonska sta podobno misleči državi, kar se odraža tudi v tesnem sodelovanju znotraj VS #OZN 🇺🇳, kjer se zavzemamo za učinkovit, na pravilih temelječ mednarodni red. 🇯🇵 je med… pic.twitter.com/Oy4KRkxAaR — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) April 15, 2024

"Vzajemno želimo okrepiti gospodarsko in znanstveno sodelovanje s posebnim poudarkom na področju zelenega prehoda z uporabo vodikove tehnologije," je ob srečanju z japonsko ministrico povedala Fajonova.

"Vodik, avtomobilska industrija, znanost in robotika"

Prepričanje, da se gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Japonsko lahko še okrepi, je izrazila tudi na srečanju s predstavniki slovensko-japonskega poslovnega kluba. "Vodik, avtomobilska industrija, znanost in robotika – vse to so področja, kjer imajo slovenska podjetja močan interes za sodelovanje z japonskimi partnerji," je dejala.

"Japonska je med najpomembnejšimi vlagateljicami v Sloveniji, želimo pa privabiti še več vlagateljev iz te visokotehnološko razvite države," je še dodala in japonska podjetja pozvala k dodatnim vlaganjem v Sloveniji ter s tem k nadgradnji sodelovanja na področju znanosti in inovacij.

Znanost in inovacije so bile tudi ena od tem predavanja ministrice na Univerzi Keio v Tokiu. Slovenijo je predstavila kot zeleno, v prihodnost usmerjeno državo, ki želi tudi s pomočjo feministične zunanje politike ustvarjati boljše pogoje za življenje vseh.

V Tokiu se ji bo pridružil tudi minister Papič

Drugi dan obiska se ji bo v Tokiu pridružil minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, s katerim se bosta – skupaj s predstavnikom vodikovega konzorcija slovenskih podjetij – sestala z japonskim namestnikom ministra za trgovino.

Od srede do sobote bo Fajonova preostanek turneje preživela na Kitajskem, kjer jo bo gostil zunanji minister Wang Yi. Spremljala jo bo največja slovenska gospodarska delegacija, ki je kadarkoli obiskala to državo.

