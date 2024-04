Stranki je v zapisu na Facebooku očital nepravilnosti na kongresu in dodal, da so jo prevzeli primitivizem in "kšeftarstvo" ter popolna nesposobnost in nenačelnost.

Poudaril je še, da si bo verjetno do konca življenja očital, da mu propada stranke ni uspelo preprečiti.

Jauševec je sicer že pred kongresom na omrežju X zapisal, da sta Han in Sebastjan Selan, ki je bil kandidat za generalnega sekretarja stranke, del problema in ne rešitve.

Han in Selan sta del problema, ne rešitve. #kongresSD — Uros Jausevec (@UrosJausevec) April 12, 2024

Han: Znam poslušati kritike

Matjaž Han je na sobotnem maratonskem volilnem kongresu SD v Ljubljani v drugem krogu glasovanja premagal Milana Brgleza. Mandat za vodenje stranke so mu delegati podelili s 182 glasovi, medtem ko jih je Brglez prejel 172. Aktualni gospodarski minister je tako na čelu stranke zamenjal dosedanjo predsednico in zunanjo ministrico Tanjo Fajon.

Na kongresu je po poročanju STA požel veliko kritik predvsem zaradi poznega vstopa v tekmo za predsednika SD, saj je kandidaturo najavil le dan pred kongresom. "Znam poslušati kritike," je dejal po kongresu. "Želel bi si samo, da se mogoče en teden ne ruši predsednika SD," je pristavil.

Eden od očitkov na kongresu je bil tudi ta, da stranka s Hanom na čelu ne bo prekinila s spornimi praksami, ki so jo na ta kongres pripeljale. "No, ti, ki to govorijo, se pač motijo," je dejal Han.

Kongres zaznamovali tudi zapleti

Kongres so med drugim zaznamovali tudi dolgo štetje glasov in zapleti z glasovnicami za člane predsedstva v drugem krogu glasovanja. Čas med čakanjem na preštete glasove pa so si delegati med drugim krajšali celo s pripovedovanjem šal, recitiranjem Prešerna in branjem vremenskih pregovorov. Po 15 urah kongresa so ga prekinili zaradi premajhnega števila prisotnega članstva. Neznanka tako ostajajo še imena dveh članov v nadzornem odboru in sedmih članov predsedstva stranke.