Matjaž Han bo kandidiral za mesto predsednika SD

V boj za predsednika SD se bodo podali vodja poslanske skupine Jani Prednik, župan Ajdovščine Tadej Beočanin in evropski poslanec Milan Brglez. Prednik med cilji med drugim izpostavlja vsebinsko pozicioniranje SD, želi pa si tudi pomladitve generacij. Beočanin obljublja vnovičen vzpon socialne demokracije in vrnitev na mesto, ki ji pripada. Brglez pa obljublja vrnitev SD z roba parlamentarnega preživetja in h koreninam socialne demokracije.

Po neuradnih informacijah Dela se je na podlagi številnih pozivov za kandidaturo odločil tudi aktualni gospodarski minister Matjaž Han.

Han je v sredo na obisku v Švici, kjer se je srečal s predsednikom Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksandrom Čeferinom, sicer prvič javno potrdil, da se pogovarja o možnosti kandidature. Čeferin pa je za Delo povedal, da Hana ceni kot ministra, človeka in prijatelja ter da lahko po njegovem mnenju še veliko pomaga Sloveniji.

Foto: Matic Prevc/STA

Potrata o Hanu: S takim predsednikom sprememb v stranki ne bo

"Računala sem, da bo kongres potekal v duhu napovedi razčiščevanja stvari in iskanja sprememb. Tako kot se stvari v zadnjih dneh odvijajo, pa ne verjamem več, da je v dobršnem delu stranke bila ta želja po spremembah iskrena in močna," je dogajanje znotraj stranke SD dan pred volilnim kongresom za Siol.net komentirala nekdanja dolgoletna poslanka stranke Majda Potrata. Kot pravi, se nekateri zelo trudijo za to, da se nič ne bi spremenilo. Pri tem ima v mislih Matjaža Hana, za katerega pravi, "da s takim predsednikom sprememb v stranki ne bo".

"Upad podpore takoj po aferi sodna stavba je bil popolnoma jasen. Ljudje s takim načinom delovanja ne soglašajo. Napovedovali smo spremembe, razčiščevanje. Če jaz zdaj na kandidatni listi vidim imena, se mi zdi, da sta se zgodili le dve spremembi, odstopil je glavni tajnik, kar je bilo logično in nujno, zdajšnja predsednica pa ne bo več kandidirala. Če gledate vse drugo, imena ostajajo znana, čeprav so na predstavitvah govorili o novih obrazih. Udeležila sem se predstavitve kandidatov in tisto, kar sem prebrala in kar izhaja iz preteklega dela, je svoja stališča in svoje videnje Socialnih demokratov v prihodnosti jasno napovedal samo Brglez," pravi Potrata.

Če sprememb ne bo, po njenem mnenju stranka SD pristaja na status quo, stvari pa se bodo še naprej odvijale tako, kot se zdaj. "Smo na najboljši poti, da na koncu pristanemo v, pri nekaterih tako zaželeni in napovedovani, veliki koaliciji. To je zame tlakovanje poti do tja, če nam ne bo uspelo zagotoviti resnih sprememb, ki jih navsezadnje volilno telo tudi pričakuje," še pove Potrata, ki nikoli ni bila zagovornica velike koalicije.

"V tem ne vidim rešitve in tudi izkušnje drugod v Evropi kažejo, da so to začasne rešitve, pri katerih ena od koalicijskih strank vedno potegne krajši konec. Zame je pomembno, katera stran potegne krajši konec. Jaz si ne želim, da bi bili to Socialni demokrati. V zdajšnji koaliciji pa ne bomo nič dosegli, če bomo zagovarjali glasno govorjenje. Moramo zagovarjati argumentirano, programsko utemeljeno postavljanje jasnih stališč in meja, pod katere stranka ne more, ker so to njene temeljne vrednote," je prepričana sogovornica.

"Stranka bi se morala vrniti k svojim prvotnim izhodiščem. Tako se mi pa zdi, da se z nekaterimi potezami vse bolj približujemo sredini, ampak to ne levi," meni nekdanja članica stranke SD Majda Potrata. Foto: STA ,

"Mislim, da bi bilo za stranko dobro, da se Han odloči za kandidaturo. Vso to kar se dogaja stranki ni koristilo, ampak ji je predvsem škodilo. Menim tudi, da je bila odločitev za volilni kongres zelo impulzivna, hitra," je za Siol.net povedala nekdanja vodja ljubljanskega odbora SD Metka Tekavčič in dodala da bi sama, če bi bila med delegati na kongresu, glasovala za Hana.

"Tisti, ki imajo odločilne funkcije v izvršni in zakonodajni oblasti se morajo povezat z vsemi, ki so pripravljeni kandidirati iz različnih pozicij in stranko vrniti na mesto, kjer je bila, jo dvigniti, povezati in se dogovoriti, kako bodo delali naprej. Situacija je preresna, ne samo za stranko ampak v državi nasploh," še opozarja Tekavčičeva.

Foto: STA

Nekdanji predsednik stranke SD Igor Lukšič je prepričan, da bi moralo novo vodstvo stranke takoj po izvolitvi poseči v sestavo vlade in se, kot pravi, "distancirati od nadomeščanja izvajanja resnih politik s komunikacijskimi triki."

"Zahtevati bi morali razpravo v koaliciji o trendih razvoja Slovenije in umeščanja Slovenije v svetu. Ta vlada nas umešča ne samo slabo, temveč proti interesom Slovenije, kar se bo izkazalo v prihodnjih treh letih," je za Žurnal 24 povedal Lukšič.

Igor Lukšič je stranko SD vodil med letoma 2008 in 2012. Foto: STA ,

Se kandidati počutijo ogrožene?

Prednik je po četrtkovih koalicijskih usklajevanjih dejal, da ima – tudi če se na kongresu pojavi še kakšen kandidat – dobre občutke. "Vprašanje pa je, kako bi to sprejeli delegati," je dejal o morebitni Hanovi kandidaturi in ob tem spomnil na to, da so vsi trije kandidati, ki so podali soglasja h kandidaturi, tri tedne hodili po terenu, predstavljali svojo vizijo in odgovarjali tudi na neprijetna vprašanja. "Vsi trije kandidati smo bili med seboj gentlemanski, tovariški, kar pomeni, da tovarištvo tudi živimo, ne o njem samo govorimo," je dodal. Ocenjuje, da imajo vsi trije kandidati pred sobotnim kongresom enake možnosti.

Morebitna Hanova kandidatura na Beočaninovo kandidaturo ne vpliva, je ta dejal. "Med kampanjo sem prejel številne izraze podpore in se nameravam na kongresu predstaviti kot kandidat za predsednika," je dodal.

Brglez pa je dejal, da se ukvarja s svojo kandidaturo in ne gleda na druge.

Na volitvah predsednika stranke pričakovati drugi krog

Za vložitev kandidature na kongresu potrebuje kandidat podpise tretjine delegatov, v tem primeru 137. Pisno podporo delegatov je treba delovnemu predsedstvu kongresa predati najpozneje v dveh urah od začetka kongresa.

Kongres namreč sestavlja 409 delegatov, od tega so tri četrtine oz. 307 delegatov iz območnih organizacij stranke, delegati pa so še člani predsedstva stranke, poslanci, člani nadzornega odbora, člani Mladega foruma, Ženskega foruma in Delavske zveze.

Vsak predsedniški kandidat bo imel na kongresu na voljo deset minut za svojo predstavitev, kandidati za glavnega tajnika po pet minut, vsi drugi pa po tri minute. "Vsaka točka seveda omogoča prostor za razpravo delegatk in delegatov, pričakujemo lahko, da bo razprava kar živahna in dinamična. Če boste v soboto spremljali naš kongres, si torej vzemite čas," je dejal v. d. glavnega tajnika stranke Matevž Frangež.

Pričakuje, da bosta za tako za izvolitev predsednika kot drugih funkcij stranke potrebna dva kroga, saj mora izvoljeni kandidat na tajnem glasovanju doseči večino vseh glasov.

Temu pritrjujejo tudi odzivi s terena, ki kažejo na veliko razdrobljenost glasov in nobenemu od treh zdajšnjih predsedniških kandidatov ne kaže na prepričljivo zmago. Pričakovati je, da bosta zlasti Prednik in Beočanin dobila močno podporo v domačih območnih organizacijah, torej Prednik na Koroškem in Beočanin na Primorskem, Brglez pa v Ljubljani. Medtem v drugih organizacijah bodisi še tehtajo svojo odločitev bodisi enotne odločitve sploh niso dosegli in bodo delegati na kongresu glasovali različno.

Največ delegatov imajo poleg omenjenih še območne organizacije v Mariboru, Velenju, Celju in na Gorenjskem.

Tudi zaradi neprepričljive podpore kateremu od kandidatov je torej v igri tudi možnost Hanove kandidature, ki je javno že podprl Beočanina. S Hanovim vstopom v bitko bi delegati morali znova razmisliti o tem, komu bodo dali svoj glas, slika, ki se izrisuje zdaj, pa se lahko povsem spremeni.

Priprave na kongres so bile ena ključnih prioritet Frangeža, ki je ob prevzemu nalog glavnega tajnika ocenil, da sta potrebna večje število kandidatov in "dinamična notranja razprava, ki bo pognala krvni obtok stranke". Z zadovoljstvom tako ugotavlja, da je bil ta proces uspešen, centrala stranke je v sodelovanju z lokalnimi organizacijami organizirala osem predkongresnih aktivnosti.

"Ocenjujem, da je bil proces izjemno pomemben, da imajo delegatke in delegati izbiro, seveda pa absolutno zagovarjam tudi pravico vsakogar, da zbere potrebno število podpisov in skuša pridobiti zaupanje tudi na dan kongresa," pa je komentiral morebitno odločitev Hana, da se v tekmo za prestol SD poda na kongresu.

Delegati bodo poleg predsednika volili tudi dve podpredsednici in dva podpredsednika stranke. Za mesto podpredsednice se bodo potegovale ministrica za pravosodje Andreja Katič, poslanki Meira Hot in Bojana Muršič, podžupanja občine Velenje Aleksandra Vasiljevič, pa tudi Jerneja Kreuh in Mirjana Ribič. Elizabeta Koštric je medtem soglasje h kandidaturi za podpredsednico umaknila. Za mesto dveh podpredsednikov se bodo potegovali evropski poslanec in zdajšnji podpredsednik Matjaž Nemec, predsednik Mladega foruma SD Luka Goršek in poslanec Damijan Zrim. Na seznamu kandidatov so še župan Tolmina Alen Červ, strokovni sodelavec poslanske skupine SD Gorazd Prah in direktor krajinskega parka Ljubljansko barje Janez Kastelic.

Za mesto glavnega tajnika se bo potegovalo pet kandidatov, in sicer nekdanji minister za kulturo Dejan Prešiček, nekdanji šef Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Sebastjan Selan, župan Jesenic Peter Bohinec, vodja kabineta pravosodne ministrice Katič Živa Živkovič in Martin Rudnik.

Precej daljši pa so seznami za druge vodstvene funkcije v stranki. Soglasje h kandidaturi za člane predsedstva SD je podalo več deset kandidatov, prav tako za člane nadzornega odbora, za predsednika nadzornega odbora pa trije kandidati.

Frangež: V stranki široko soglasje, da bo nosilec liste za evropske volitve Nemec

Kongres se bo seznanil tudi s predlogom programskega dokumenta oz. vsebinskimi izhodišči za evropske volitve. Preostale odločitve, vezane na volitve, pa bo sprejelo novo vodstvo stranke.

Volilno konvencijo bo stranka izvedla pred prvomajskimi prazniki, ko bo po oceni Frangeža znana tudi že lista kandidatov.

"V stranki pa obstaja široko soglasje o prvem in zadnjem na listi, torejin," je potrdil. Vrstni red kandidatov na listi za SD zaradi preferenčnih glasov ni posebej relevanten, je zatrdil.