Informacija, da naj bi premier Robert Golob vztrajal pri svoji preferenci z začetka mandata, da morajo vsi prvaki strank koalicije zasesti tudi mesto v vladi, je sicer privzdignila nemalo obrvi v SD. Stranka bo namreč na kongresu prihodnjo soboto izbirala novo vodstvo, za mesto v vrhu SD pa se potegujejo trije kandidati – vodja poslancev Jani Prednik, ajdovski župan Tadej Beočanin in evropski poslanec Milan Brglez –, ki ne zasedajo ministrskih stolčkov v Golobovi vladi.

Trojica je doslej tudi v primeru izvolitve zanikala možnost menjav v obstoječi ministrski ekipi SD. Vztrajajo, da bodo tudi po kongresu SD še naprej opravljali svoje dosedanje funkcije.

To temo so koalicijski partnerji, kot kaže, danes odprli na rednih usklajevanjih koalicije pred sejo vlade. "Kongres SD bo avtonomno odločil o prihodnjem vodstvu Socialnih demokratov. Nekaj dni zatem se bo novo vodstvo sestalo z vodstvom koalicije in predsednikom vlade in se pogovorilo o možnostih in izzivih za naprej," je po današnjih usklajevanjih navedel Frangež. Po njegovih besedah je to načrt, na katerega, kot je razumel na današnjih pogovorih, pristaja tudi predsednik vlade.

Arčon o izzivih SD

"Večji izziv za Socialne demokrate je, kako želijo delovati in funkcionirati v bodoče," pa je po seji vlade ocenil podpredsednik vlade, pristojen za komuniciranje, Matej Arčon. Vprašanje, ali naj predsednik stranke sedi v vladi, pa nikakor ne sme vplivati na odločitve SD na kongresu, je poudaril. Arčon je tako kot najpomembnejše ocenil, da SD izpelje kongres, ki bo prinesel tudi sogovornike za koalicijo. "Seveda bomo nadaljevali pogovore, kako bo vlada funkcionirala v bodoče in kako bo SD vključena v delo vlade," je dodal.

Premier izrazil pričakovanje in ne zahteve

O tem, ali bo premier vendarle vztrajal pri svoji zahtevi, pa je Frangež dejal, da je bilo "izraženo pričakovanje in ne zahteva". Obenem je ponovil, da morajo najprej v SD izpeljati svoje demokratične postopke, nato pa se v miru pogovoriti in razmisliti o poteh naprej. "Pri vseh treh predsedniških kandidatih obstaja visoka zavezanost skupnim koalicijskim zavezam in v vsakem primeru bomo Socialni demokrati težili k temu, da koalicija uresniči svoje ambiciozne načrte in pokaže boljši performans v nadaljevanju mandata," je še zatrdil.

Tudi Arčon je danes zatrdil, da zahteva predsednika vlade nikoli ni bila, da predsednik stranke sedi v vladi. Tako sam ne ve, od kod informacija, da gre za zahtevo, še posebej če gre zgolj za to, da je "nekdo na kakšnem neformalnem srečanju izrazil kakšno pričakovanje" in je v večini dosedanjih vlad veljalo, da so imele koalicijske stranke predsednika v vladi.

Frangež: Vsako politično vprašanje predstavlja mino, ki lahko eksplodira

Vprašanje, ali bi lahko vztrajanje premierja pri omenjenem pogoju postalo kamen spotike in znova zaostrilo odnose med koalicijskima partnericama Gibanjem Svobodo in SD, pa je Frangež komentiral z besedami, da "vsako politično vprašanje predstavlja mino, ki lahko eksplodira". Pomembno pa je, da se tega zavedamo in skušamo z umirjeno medsebojno komunikacijo iskati najboljše rešitve. V končni fazi ni pomembno, kje kdo sedi, pomembno je, kaj skupaj naredimo," je poudaril.

Da je treba najprej počakati na odločitev kongresa, je ob prihodu na sejo vlade dejal tudi gospodarski minister Matjaž Han. Kot je še dodal, pa meni, da vprašanje, ali bo novi predsednik SD sedel v vladi, ni "glavni problem te države".

Ob prihodu na sejo vlade pa se je odzval še en minister SD za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, ki je na novinarsko vprašanje, ali se morda prav njemu maje ministrski stolček, z nasmeškom odvrnil: "Mislim, da bo SD dobil še eno dodatno ministrsko mesto".