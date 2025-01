SD po prodaji vile: Na prihodnje volitve se podajamo kot "finančno zdrava stranka"

V SD so vilo na Levstikovi prodali za 1,6 milijona evrov in s tem izboljšali finančni položaj stranke, ki je bila v začetku preteklega leta zadolžena za 1,8 milijona evrov. S tem so poplačali obveznosti, ki so jih bremenile, je na novinarski konferenci dejal predsednik SD Matjaž Han. Zmanjšali so tudi strošek najemnine za prostore na Nazorjevi.

Po osmih mesecih Hanovega vodenja stranke imajo v stranki urejene finance, kar je bila tudi njegova "domača naloga", je dejal. S tem so poplačali kredite in druge obveznosti, plačali davek na nepremičnine in "v bistvu zaživeli". Ostali so jim še nekateri računi, med njimi tudi nekaj zapadlih, a zdaj lahko normalno poslujejo.

Hkrati so zmanjšali mesečne stroške in se prilagodili sredstvom, ki jih stranka prejema, je dejal. Iz državnega proračuna mesečno prejmejo nekaj manj kot 30 tisoč evrov, določen odstotek pa od svojih plač prispevajo tudi funkcionarji stranke. Predvsem na račun zmanjšanja stroškov najemnine prostorov stranke na Nazorjevi, kjer so se preselili zgolj v pritličje. Število zaposlenih na centrali pa so zmanjšali z devet na štiri.

Na prihodnje volitve se podajajo kot "finančno zdrava stranka"

Na prihodnje volitve se bodo po njegovih besedah tako podali kot "finančno zdrava stranka", je pa že zdaj napovedal, da bo kampanja po vzoru evropskih volitev skromna. "Če hočemo Socialni demokrati voditi državo, moramo najprej pokazati – in tudi jaz –, da smo sposobni voditi tudi stranko," je dejal.

"V življenju se moraš preprosto včasih sprijazniti tudi z golimi dejstvi, se na nek način posuti s pepelom, stopiti na realna tla," pa je komentiral prodajo vile, čemur je nasprotoval velik del stranke.

Prav ureditev notranjih razmer v stranki je bila tudi ena izmed njegovih nalog, del stranke je Hanu zameril tudi to, da se je na izredni kongres kot kandidat za predsednika stranke podal v zadnjem trenutku. Frakcijske boje v stranki je označil za notranjo demokracijo, uredili pa so jih s tem, da so si "iskreno povedali, kje smo naredili napake, kaj zdaj delamo dobrega in kam želimo iti". Različnost mnenj je nasploh v politiki pomembna, v SD pa so se "vedno na koncu na nek način poenotili in šli naprej".

Koprivc zavrnil sodelovanje z Demokrati Anžeta Logarja

Odzval se je tudi na okroglo mizo, ki jo je prejšnji teden organiziral ljubljanski odbor stranke. Na njej sta predsednik SD Ljubljana Marko Koprivc in nekdanji predsednik republike Milan Kučan sklenila, da velika koalicija ni mogoča, saj da se z "desnimi populisti" razhajajo v vrednotah. Koprivc je zavrnil sodelovanje z Demokrati Anžeta Logarja. Tudi Kučan je menil, da pogojev za sodelovanje med poloma v tem trenutku ni. Okrogle mize se je sicer udeležilo več vidnih predstavnikov stranke, med drugim vsi ministri, razen Hana.

Kakšna bo naslednja vlada, bodo povedali predvsem volivci, je danes dejal Han. "Ne bi delal nobenih velikih zaključkov iz tega občinskega dogodka," je pristavil. Za smešne je označil govore o veliki koaliciji, saj stranka v tem trenutku s šestimi odstotki podpore ne more postavljati pogojev, "tudi na levi sredini ne".

Tako ideološko razklane družbe, tudi v Sloveniji, nimajo temeljev za mirno sobivanje in napredek. Zato je naloga politike, predvsem SD, da odigra ključno vlogo, "da kljub različnim pogledom in prepričanjem ustvarimo v tej državi prostor za dialog med vsemi političnimi akterji in sodelujemo na projektih, ki so skupni za dobrobit naših ljudi".

O teh projektih se je pripravljen pogovarjati z vsemi političnimi akterji. "Kratkovidnost politikov na tem področju je rak rana današnjega časa," je dodal. Sodelovanje politike pa je bilo navsezadnje tudi ključno za osamosvojitev države, je podčrtal.

V vili na Levstikovi je sicer deloval tudi strankin možganski trust Inštitut 1. maj, za katerega so se pojavljali tudi očitki, da bi lahko bil orodje za obvodno financiranje stranke. Han pravi, da "zadeva trenutno stoji", možganski trust pa da potrebujemo zaradi deljenja političnih izkušenj tudi iz tujine. Po njegovem mnenju pa lahko na ta način znanje delijo tudi z novimi politiki, ki "potrebujejo neko izobraževanje in izkušnje".