Kaj pravi Han na zaplet s preštevanjem glasov?

"Želimo si, da bo lista popolna, kar lahko rešimo na dva načina, ali v živo ali prek digitala. Pri digitalnem glasovanju bo priprava trajala morda dva dni več. Druga možnost pa je, da bi tukaj v Ljubljani imeli dva dni odprto volišče. To je stvar dogovora. Vse delegate bom prosil, da še enkrat naredimo ta napor, izvolit moramo še sedem kandidatov. Mislim, da lahko glasovanji izvedemo še v tem tednu," je zaplet pri preštevanju glasov za člane predsedstva stranke in člane nadzornega odbora, ki ju bodo morali ponoviti, komentiral novoizvoljeni predsednik stranke SD Matjaž Han.

Novi predsednik stranke SD je na sobotnem kongresu postal Matjaž Han. Mandat za vodenje stranke so mu delegati podelili s 182 glasovi. Aktualni gospodarski minister je tako na čelu stranke zamenjal dosedanjo predsednico in zunanjo ministrico Tanjo Fajon, ki je podprla njegovo kandidaturo.

"To je moja prva funkcija, ki jo imam v stranki uradno. Brez funkcij sem prišel do tu, kjer sem danes. Že čez veliko volitev sem šel in najtežje so bile volitve pred dvema dnevoma, na kongresu stranke SD," je Han dejal danes na konferenci.

Han: Včeraj smo počivali, danes delamo vsako minuto

Na vprašanje o nadaljnjem delu pravi, da "smo se včeraj malo spočili, danes pa delamo vsako minuto. Bil sem na vladi, kjer smo se pogovarjali o poplavah. Danes imava sestanek z Milanom Brglezom. Jutri grem na poslansko skupino." Z glavno tajnico Živo Živković se bo v prihodnjih dneh dogovoril, kako bodo organizirali delo in kdaj bodo imeli kolegij.

Han je, potem ko je v nedeljo, dan po njegovi izvolitvi, iz stranke izstopil nekdanji glavni tajnik Uroš Jauševec, dejal, da obžaluje njegov odstop, a dodaja, da so “nekateri v zadnjem času zelo negativno nastrojeni proti stranki, kar stranki nikakor ne pomaga. Ko sam ne bom več politik in ko ne bom več na funkciji, stranke ne bom kritiziral. Nikoli ne bom negativen do njenega delovanja, kot to po mojem mnenju delajo nekateri.”

Dejal je tudi, da nima občutka, da stranka propada. "To je stranka, ki ima ene od najbolj plemenitih vrednost," meni Han.

Na kongresu se je zapletlo pri preštevanju glasov za člane predsedstva stranke

Boj za predsednika je bil izjemno izenačen. Matjaž Han je premagal Milana Brgleza v drugem krogu za samo deset glasov. Zapletlo pa se je pri preštevanju oddanih glasov za člane predsedstva stranke in člane nadzornega odbora. Zaradi napak pri preštevanju se je v drugi krog uvrstil napačen kandidat, šlo naj bi za Samerja Khalila, medtem ko bi se moral naprej uvrstiti Denis Sarkić, piše N1.

"Želimo si, da bo lista popolna, kar lahko rešimo na dva načina. Da pridejo delegati v Ljubljano ali digitalno. Prepričan sem, da delegatom ne bo treba ponovno hoditi v Ljubljano na kongres. V nedeljo sem že govoril z novo glavno tajnico stranke, Živo Živkovič, in z ekipo, ki je pripravljala zadnji kongres. Mislim, da bi lahko ti glasovanji izvedli v digitalni obliki. O tem moramo govoriti še z vodstvom delovnega predsedstva kongresa, torej z Borisom Sovičem, da glasovanji izvedemo še v tem tednu. Izvoliti moramo še sedem moških kandidatov za predsedstvo," je Han komentiral na konferenci.

Na mesta dveh podpredsednikov in dveh podpredsednic so delegati postavili Matjaža Nemca, Luko Gorška, Meiro Hot in Andrejo Katič, funkcijo glavne tajnice SD pa zaupali Živi Živković.