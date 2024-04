Tanja Fajon na uradni obisk na Japonsko in Kitajsko

Zunanja ministrica Tanja Fajon bo med ponedeljkom in petkom na uradnem obisku na Japonskem in Kitajskem, s katerima Slovenija vzdržuje dobre odnose. V Aziji se ji bosta pridružila tudi minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič ter gospodarska delegacija, ki bo iskala priložnosti za krepitev trgovinskih vezi z ekonomskima velesilama.

Tanja Fajon bo uradni obisk začela v ponedeljek in torek na Japonskem, kjer jo bo gostila kolegica Yoko Kamikawa. Ministrici bosta osrednjo pozornost namenili skupnemu delovanju v Varnostnem svetu ZN, katerega nestalna članica je tudi Japonska, zlasti glede preprečevanja konfliktov, krepitve multilateralizma in krepitve mednarodnega reda, so sporočili z zunanjega ministrstva. Ravno v New Yorku sta se septembra tudi nazadnje srečali.

Na Japonskem bo ob Tanji Fajon na obisku tudi Igor Papič

Na Japonskem ima ministrica v programu še srečanje z več vidnimi gospodarstveniki in predstavniki resornega ministrstva. Ministrico bodo na obisku na Japonskem spremljali predstavniki vodstva nedavno ustanovljenega konzorcija 18 slovenskih podjetij in partnerjev za vzpostavitev ekosistema vodika iz nizkoogljičnih virov, ki ga je organiziral Slovensko-japonski poslovni svet, na prvi od dveh postojank azijske mini turneje pa bo tudi minister Igor Papič.

Obisk na Kitajskem bo zunanja ministrica začela v sredo. Tako kot Slovenija in Japonska je v VS ZN tudi Kitajska, ki pa ima status stalne članice.

V Pekingu bo Fajonova opravila pogovore z gostiteljem, zunanjim ministrom Wang Yijem, sprejel jo bo tudi podpredsednik države Han Zheng, pogovore pa bo opravila tudi z namestnikom ministra za trgovino in gospodarsko sodelovanje.

Na Kitajsko največja slovenska gospodarska delegacija do zdaj

V Ljudski republiki Kitajski bo Tanjo Fajon spremljala največja slovenska gospodarska delegacija, ki je kadarkoli obiskala to državo. Vse skupaj bo tam prisotnih 47 podjetij, Slovenija pa upa, da bo to pripomoglo k uravnoteženju blagovne menjave med državama.

Ministrica bo med obiskom pozornost posvetila tudi kulturni diplomaciji, odprla bo namreč razstavo o življenju in delu slovenskega jezuita in astronoma Ferdinanda Avguština Hallersteina na Kitajskem v 18. stoletju in razstavo fotografa Matjaža Tančiča, ki ustvarja na Kitajskem. V Šanghaju bo ministrica sodelovala na odprtju poslovnega foruma in razstave Plečnikova Ljubljana ter se predvidoma srečala z županom Gong Zhengom.

Po uradnem delu obiska bo Tanja Fajon v soboto v Pekingu sodelovala še na okrogli mizi v organizaciji slovenske platforme Bled Strategic Forum in Centra za globalizacijo Kitajske, kjer bo skupaj s kitajskim odposlancem za podnebje razpravljala na temo okoljske odpornosti.