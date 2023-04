S kmetije v Svetem Štefanu odpeljali več zanemarjenih živali

Društvo za zaščito živali iz Orove vasi pri Polzeli je po nalogu veterinarskega inšpektorja s kmetije v Svetem Štefanu v šmarski občini v torek odpeljalo več ponijev. Kot so za STA povedali v društvu, so bile živali, med katerimi sta tudi breji kobili, hudo zanemarjene in tudi zelo žejne, saj so bile dlje časa brez vode.

Na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so danes potrdili, da je uradni veterinar marca uvedel uradni nadzor na gospodarstvu v Svetem Štefanu. V postopku so bila ugotovljena neskladja z zakonodajo, in sicer neprimerna oskrba kopitarjev, neustrezna identifikacija koz ter neustrezen privez dveh psov.

Kot so pojasnili, so bili kopitarji nameščeni v hlevu, polnem iztrebkov, suhega ležišča ni bilo na voljo, krma je bila onesnažena s fekalijami. "Zaradi neustreznih pogojev namestitve, oskrbe in neustrezne higiene krme je bilo odvzetih šest kopitarjev (ponijev). Postopek še ni končan, zato trenutno več informacij ne moremo podati," so še navedli na upravi.

Zasežene živali potrebujejo pomoč

V polzelskem društvu za zaščito živali potrebujejo pomoč pri negi rešenih živali. Konji potrebujejo čiščenje in kovaško oskrbo, nekateri starejši pa tudi ureditev zobovja. Med zaseženimi živalmi sta dve kobili, preostalo so žrebci, ki jih bodo kastrirali. Oba psa bodo po odredbi veterinarskega inšpektorja odpeljali v zavetišče.

"Trenutno so živali še malo plašne, vendar se zelo dobro odzivajo na človeka, zato menimo, da bo njihova socializacija uspešna. Lastnika pa bo, če ga bo, kazensko ovadila veterinarska inšpekcija," so pojasnili v društvu. Ko bodo živali pripravljene, bodo na voljo za posvojitev v primerne domove.

Navedli so še, da je veterinarski inšpektor lastniku kmetije ponudil rok za odpravo pomanjkljivosti. Ker se to ni zgodilo, se je odločil za odvzem.