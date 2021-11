Sramotno dejanje: danes nad žival, jutri nad človeka #video

Pred dnevi je po medijih zaokrožilo surovo ravnanje najstnikov, ki sta čez ograjo mostu v Vuhredu v reko Dravo vrgla prestrašeno mačko in se pri tem neznansko zabavala. "Na nas se dnevno obračajo ljudje, ki so opazili žival v stiski oziroma slabih razmerah," so zapisali v Društvu za zaščito živali Ljubljana.

Eden od najstnikov je mačko vrgel z mostu, drugi ga je posnel. Posnetek je zakrožil po družbenem omrežju Snapchat, ena od bralk je dejanje prijavila policiji, ki je v kasnejši preiskavi najstnika identificirala. Ugotovili so tudi, da sta najstnika dejanje povzročila na mostu v Vuhredu. Prav tako je pred dnevi po spletu zaokrožil posnetek, na katerem devetošolec raci prereže vrat.

"Zelo sem bila šokirana, ko smo dobili ta posnetek. Živali so čuteča bitja. Otroci s snemanjem potencialno spodbujajo druge vrstnike, da počnejo enako. Tak otrok je zagotovo nasilen tudi do sovrstnikov in je potencialni morilec za naprej," je sramotno dejanje komentirala ljubiteljica živali in predsednica Društva za zaščito konj Natalija Nedeljko.

Mučenje živali je vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjena naklepno, ki živali povzroči hujšo poškodbo, dalj časa trajajoče ali ponavljajoče se trpljenje, ki škodi njenemu zdravju, nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali.

V javnosti zaokrožile še druge pretresljive zgodbe

Konec oktobra je Slovenijo pretresla zgodba o ljutomerskem kasaču Maxiju Lionu, ki so ga shiranega prepeljali v zavetišče Društva za zaščito konj pri Polzeli. Zadnji lastniki so konja imeli devet let in ga grdo zanemarjali. Konj ni bil podkovan, prav tako ga nikoli ni obiskal veterinar. Ugotovili so celo vrsto bolezenskih stanj.

V Centru za konje s posebnimi potrebami Alisa skrbijo za konje, ki so bili poškodovani ali trpinčeni.

Pred kratkim smo bili priča tudi namernemu povoženju medveda. V Kočevju je voznik med vožnjo oplazil medveda, zatem pa se namenoma zapeljal za njim in ga povozil.

Park za zavržene, ranjene in pozabljene živali

V Sloveniji, natančneje na Vrzdencu pri Horjulu, je ZOO Park Rožman, ki ga je lastnik Jože Rožmanec ustanovil za izgubljene, ranjene in zavržene živali. Poskuša jih odkupiti, jih pozdraviti in jim omogočiti, da je konec njihove življenjske poti kar se da običajen in lep. Številne živali prejme od ljudi, ki se živali naveličajo oziroma zaradi drugih razlogov ne morejo več skrbeti zanje.

V parku ima tako domače kot eksotične živali. Med njimi sta sibirska tigra, ki sta 12 let nastopala v cirkusu in večino življenja preživela na kamionih. Za potrebe treningov sta bila velikokrat tepena z električno palico. Žalostna je tudi zgodba nosatega medveda, ki ga je lastnica namerno mučila tako, da mu je že, ko je bil mladič, okoli vratu dala oprsnico, ki se mu je z leti zaraščala v kožo in onemogočila razvoj notranjih organov.

Kam prijaviti mučenje živali?

"Če mučenje ali slabo ravnanje opazite, lahko dejanje prijavite veterinarski inšpekciji, katere delo je tudi preverjanje takih prijav in ki ima pooblastila za ukrepanje. Spada pod upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)," so povedali v Društvu za zaščito živali, ki prav tako vsakodnevno prejema prijave mučenja živali, vendar niso pristojni za ukrepanje.

V nekaterih primerih je za ukrepanje pristojna tudi policija, predvsem v situacijah hipnega značaja, v katerih bi bilo lahko za žival že prepozno, preden bi na prizorišče prišla inšpekcija, situacijah na javnih krajih, pri katerih ne poznate vpletenih oseb ali njihovega naslova.

Za nujne zadeve, ki se dogajajo zunaj rednih delovnih časov in ne morejo počakati do naslednjega dne, ker žival na primer ne bi preživela, obstaja tudi dežurni veterinarski inšpektor, katerega kontakt najdete na centru za obveščanje (112).

Kazen za povzročitelje

Po 341. členu kazenskega zakonika velja, da "kdor surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, je kaznovan z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. Kdor muči več živali ali mučeno žival trajno hudo pohabi ali na krut način povzroči njen pogin, se kaznuje z zaporom do dveh let."