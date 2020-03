Grozljiva dresura opic za zabavo turistov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

PETA Asia je delila grozljivi posnetek opice, ki je, priklenjena na povodec, prisiljena dvigovati uteži, delati trebušnjake in sklece, metati na koš, voziti kolo in izvajati druge nenaravne stvari. Vse to je del krute predstave, ki jo za turiste izvajajo v Phuketu na Tajskem.