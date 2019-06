Prihodnost cirkusov? Hologrami živali namesto pravih. #foto #video

Večina si cirkusa do zdaj ni predstavljala brez nastopov živali, kot so sloni, konji, opice in levi, a nemški cirkus je dokazal, da se da ljudi zabavati tudi brez resničnih živali. Namesto njih uporabljajo kar holograme.

Nemški cirkus Roncalli množice zabava že od leta 1976, a so se pred dobrim letom odločili, da resnične živali ne bodo več del njihovih šovov in so jih raje zamenjali za holograme. S tem se želijo boriti proti mučenju živali in nasilju do njih, ki je prisotno v veliko panogah.

Njihove predstave sicer vključujejo klasične nastope akrobatov, čarovnikov in klovnov, a posebno doživetje v areni je, ko jo zapolnijo hologramske živali: ogromne ribe, konji in sloni.

Foto: Roncalli

Foto: Roncalli

Je to prihodnost cirkusa?

Moderatorka cirkusa Katja Burkard je dejala, da je s hologrami njihov cirkus postal bolj sodoben, gre v korak s časom, hkrati pa so še odgovorni, saj ne vključuje nobenih pravih živali. "Kar je zelo dobro," je dodala.

In kot kaže, so točke, ki namesto pravih vključujejo hologramske živali, ljudem zelo všeč. Čeprav jih cirkus Roncalli uporabljala že eno leto, jih je širša množica opazila šele zdaj, ob čemer so na Twitterju zapisali:

"Neki nemški cirkus se je postavil po robu mučenju živali v svoji industriji in prave živali zamenjal za holograme. Je to morda prihodnost cirkusa?"

"One German circus is taking a stand against animal cruelty in its industry, and has replaced all its animals with holograms."



Could this be the future of #circus shows? https://t.co/3U2MnRR5nI — We Animals (@WeAnimals) June 3, 2019

"Upam, da smo prišli v dobo, ko se domišljija sreča s sočutjem ... to mi daje upanje."

Hopefully we are coming into the age where great imagination meets even greater compassion... and this gives me hope. 🙏✨ #animalrights #loveALLcreatureshttps://t.co/ImqjiXWAR3 — Kate Drummond (@KateDrummond_) June 4, 2019

"To je fantastično, poleg tega je videti res čarobno."

A German circus has swapped live animals for holograms https://t.co/BSM2ufuphi pic.twitter.com/txJ16aVZqy — Alan White (@aljwhite) June 5, 2019

"Kaj je bolj kulsko kot slon? Slonji duh."

What's cooler than an elephant? Ghost elephant — keewa (@keewa) June 5, 2019

Preberite tudi: