V Mariboru nekdo strelja na mačke

Potem ko se je na družbenih omrežjih razširila vest o streljanju mačk z zračnim orožjem na območju Pobrežja, so s policijske uprave Maribor sporočili, da so včeraj popoldne glede omenjenih primerov prejeli dve prijavi o mučenju živali. Na podlagi prijav bo stekla kriminalistična preiskava kaznivega dejanja mučenja živali.

Kot so sporočili s policijske uprave Maribor, so policisti nekaterim medijem, ki so se zanimali o morebitni prijavi o streljanju mačk z zračnim orožjem v Pobrežju na območju Maribora, pojasnili, da takih prijav niso prijeli.

Čez dan pa so policisti nato prejeli dve prijavi

Kot pojasnjujejo, se obe nanašata na streljanje mačk na Ipavčevi ulici v Mariboru. Prvi napad naj bi se zgodil avgusta lani, kot je neznani storilec z zračnim orožjem ustrelil mačko v lasti 42-letne Mariborčanke. Žival je veterinar oskrbel in ji z rane odstranil diabolo. Mačka je po napadu okrevala.

Drugi napad naj bi se pripetil v tem mesecu, ko je - ravno tako neznani storilec na tako rekoč istem mestu z enakim orožjem ustrelil mačko 26-letnega Mariborčana. Ker se je rana na živali vnela, je mačka poginila.

Policisti sporočajo, da so na podlagi prijav začeli kriminalistično preiskavo kaznivega dejanja mučenja živali.