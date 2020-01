Človeška krutost ne pozna meja: sredi belega dne ustrelil psa #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kako lahko kdo stori tako okrutno dejanje, se je danes spraševala Lea Ružič. Niti predstavljala si ni, da bi lahko njen pes Bobi nekoga tako motil, da je pograbil strelno orožje in ga ustrelil. Kot je povedala za Planet 18, se namreč čez psa ni nikoli nihče pritoževal.

Dejanje so obsodili tudi v Društvu za zaščito živali Pomurja. Očitno pa je bil nekomu vendarle v napoto in se ga je pred natanko tednom dni znebil.

"Neznani storilec je z neznanim orožjem ustrelil psa, da je ta potem poginil. Dejanje obravnavamo kot kaznivo dejanje mučenja živali, ki se kaznuje z zaporom do treh let," so ob tem povedali na policiji.

Pes je družini veliko pomenil

Storilec je, kot kaže, svoje dejanje skrbno načrtoval. Lastnica je namreč psa le za nekaj minut pustila samega. Kot pravi, strelov naj ne bi slišal nihče, prav tako ni jasno, kdo bi želel škoditi psu, ki je imel v njenem, še bolj pa v partnerjevem življenju pomembno vlogo. Pred štirimi leti je namreč njen partner zaradi raka izgubil hčerko. Bil je zelo žalosten in pes mu je pomagal pri premagovanju težkega obdobja. Bolečina je zaradi tega še toliko večja. Kot je dejal, je občutek isti kot takrat, ko je izgubil hčerko.