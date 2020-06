Za zabavo povozili goski ob cesti: "Zbij eno, zbij, zbij!" #video

Da so med nami tudi ljudje, ki uživajo ob mučenju živali, dokazuje nov posnetek mučenja, ki so ga objavili storilci sami. Lajka, društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski je objavilo videoposnetek voznika in še dveh sopotnikov, ki med vožnjo ob cesti opazijo dve gosi, nato pa ju v smehu za zabavo povozijo.