Zanemarjene živali: kje so bili inšpektorji, ko se je devetletna doga borila za življenje #video

Pred težavo zanemarjanja živali si marsikdaj zatiskamo oči, zato nas vedno znova presenetijo zgodbe, kot je primer, ki prihaja s Kozjanskega, kjer je moral veterinar uspavati devetletno podhranjeno dogo z odprtimi ranami in 20 centimetrov velikim tumorjem. Čeprav so bili inšpektorji tam samo mesec dni pred tem, pa na lokaciji menda naj ne bi videli nič spornega.

Nevladne organizacije glasno sporočajo, da veterinarski inšpektorji svojega dela ne opravljajo, kot bi morali. Na veterinarski upravi pa so se danes preprosto zavili v molk. Novinarjem ekipe Planet 18 so sporočili le, da zaradi obiska kitajske delegacije nimajo časa za odgovore.

Psi jedli lastne iztrebke

Tako kot že v številnih drugih primerih, so tudi po zadnji reševalni akciji v društvu Srce za bulle prepričani, da so opravljali delo, ki bi ga že zdavnaj morali opravljati inšpektorji. Kot je pojasnil Aljaž Tilinger iz omenjenega društva, bi se morali inšpektorji, ki opravljajo nadzore, zavedati, da psov v slabih razmerah preprosto ne smejo pustiti.

Lastnike naj bi namreč inšpektorji obiskali že pred mescem dni, a se jim očitno stanje te devetletne doge ni zdelo skrb zbujajoče. Ukrepali naj ne bi niti zaradi slabih bivalnih razmer, kljub temu, da naj bi psi morali jesti celo lastne iztrebke.

Pristojne službe so novinarji Planeta 18 že včeraj zaprosili za pojasnila, a so jim danes sporočili, da jim bodo pisne odgovore na zastavljena vprašanja poslali šele jutri. Vsi pristojni naj bi bili namreč zasedeni z obiskom kitajske delegacije, tudi na ptujski območni enoti veterinarske inšpekcije, ki je obravnavala ta primer.

Tudi v ptujskem društvu Grajske tačke so se čudili, kaj je delala inšpekcija, ki je že pred mescem dni obravnavala omejeni primer. Mirko Vamberger iz Društva Grajske tačke Ptuj je razložil, da inšpektorji verjetno nimajo pristojnosti ali pa je bilo v času inšpekcijskega nadzora vse urejeno.

Zakon o zaščiti živali namreč tovrstno mučenje jasno prepoveduje, nadzorstvo nad njegovim izvajanjem pa nalaga pristojnim inšpektorjem. Žana Klobučar iz Društva za zaščito živali Maribor pa je medtem poudarila, da jo veseli dejstvo, da se ljudje ne obračajo od trpečih živali in da na zlorabe opozarjajo in jih prijavljajo. A mnogokrat namesto inšpekcij trpeče živali rešijo prostovoljci in medijske objave.