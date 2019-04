Nov primer zanemarjenja živali? Lastnik pravi, da ne gre za fekalije. #video

Še vedno odmeva zadnji grozovit primer mučenja živali v Trebnjem, ko je Društvo za zaščito konj v hlevu naletelo na konja in pet bikov, do trupa pogreznjenih v lastne iztrebke.

Preiskava bo pokazala, kdo je v resnici zatajil in kakšna je pri tem vloga lokalnih veterinarjev in inšpektorjev. Ti se med seboj izgovarjajo, da so svojo dolžnost opravili.

Nov primer na Dolu pri Hrastniku

Natalija Nedeljko, predsednica Društva za zaščito konj. Foto: Planet TV So pa na nov primer opozorili v Društvu za zaščito konj, kjer jih je eden od mimoidočih opozoril na bike, ki so bili na kmetiji na Dolu pri Hrastniku pogreznjeni v blato in lastne iztrebke.

"Ljudje se vozijo mimo, kot da je vse normalno, prav tako vaščani. Danes smo po tem, ko so nam poslali slike, podali tudi prijavo," je za oddajo Danes na Planetu povedala Natalija Nedeljko, predsednica Društva za zaščito konj.

Lastnik kmetije: Ne stojijo v fekalijah, ampak vodi

V ogradi ob hlevu so se zadrževali trije biki od skupaj desetih glav živine, je pojasnil Franc Bokal, lastnik Eko kmetije Bokal. Ob tem opozarja, da biki ne stojijo v fekalijah, ampak se je tam zaradi deževja nabrala voda.

"Morebiti je res malo več vode, vendar jo zanalašč zadržim, da ne gre na cesto ali kam drugam. To potem saniramo še isti dan oziroma ko neha deževati," je razložil Bokal.

Dodal je še, da veterinar, ki je bil pred tremi tedni na kmetiji, ni imel pripomb. Nad prijavami zaradi zanemarjanja živali se ne zgraža. Dokler so te upravičene in ne le posledica zlobnih sosedov, je dodal.

"Srhljivih zgodb človeške zlobe kar ni konec"

Nedeljkova vodi Center za rehabilitacijo mučenih živali na Polzeli, ki se imenuje Petra. V zadnjih dneh prijave grozljivih živalskih usod z vseh koncev Slovenije kar dežujejo. Trebnje in Dol pri Hrastniku sta le dva od trenutno kar 30 odprtih primerov.

"Srhljivih zgodb človeške zlobe kar ni konec. Kobila, na kateri so ugašali cigarete, poni - darilo, ki se ga je slavljenec naveličal, pohabljena oslica, ki so jo spodili, kokoši, ki so nesle premalo jajc," je primere naštela Nedeljkova.

Trpinčenim in zanemarjenim živalim, ki imajo to srečo, da za njihovo usodo izve Rehabilitacijski center Petra pri Polzeli, tam pomagajo že sedem let. Kmetijo je najelo Društvo za zaščito konj. Trenutno je tam 24 konjev, pet ponijev in trije osli. Še 12 konj je na Gorenjskem na ranču Weter. V živalsko zatočišče pridejo tudi krave, psi, mačke, race in zajci.

Skrbijo za več kot 100 živali

Poni Cene je v rehabilitacijskem centru dva meseca. Foto: Planet TV V Rehabilitacijski center Petra se zatečejo živali, ki so jih lastniki zapustili, zanemarjali ali celo mučili. Trenutno skrbijo za več kot 100 različnih živali.

Za vsemi temi očmi se skrivajo pretresljive zgodbe. Poni Cene je pri njih zadnja dva meseca.

"Imel je zelo težko življenje. Iz gozda je vlačil hlodovino za kurjavo. Veliko so ga tudi pretepali, slabo hranili. Z njim je bilo v hlevu še pet ponijev, ki smo jih vse naenkrat odvzeli," je ob sprehodu po kmetiji razlagala Nedeljkova.

Porabijo okrog štiri tisoč evrov na mesec

Najhujši primeri končajo na njihovem ranču Weter v Cerkljah na Gorenjskem. Tam je tudi kobila Alise, na kateri so ugašali cigarete, v oči pa so ji metali pecilni prašek.

Mesečno porabijo okoli štiri tisoč evrov. Ker se financirajo izključno z donacijami in prostovoljnimi prispevki, za živali iščejo botre ali trajne posvojitelje.

"Zelo se trudimo, da jih rehabilitiramo in najdemo nove domove. Vendar ne za leto ali dve, ampak za vse življenje," je pojasnila Nedeljkova.

Med žrtvami so običajno najbolj prijazne živali, je razložila Nedeljkova. Skrb zanje je njeno poslanstvo. "Bodite prijazni do živali, poskrbite za njih, pomagajte, če vidite kako mučenje pa prijavite," je še dodala.

Vsem, ki se ne želijo izpostavljati, v društvu pomagajo tako, da bodo namesto njih oddali anonimno prijavo.