Razkrito hudo mučenje živali: opice priklenili za vratove, psi umirali v mlakah krvi #foto #video

Aktivisti nemškega društva za zaščito živali Soko Tierschutz so v sodelovanju z organizacijo Cruelty Free International objavili posnetke iz nemškega laboratorija, v katerem so za potrebe testiranj uporabljali opice, mačke in pse ter z njimi izredno kruto ravnali. Aktivist pod krinko je v laboratoriju posnel opice v okovih, pse v mlakah krvi in mačke s poškodbami ter dokumentiral nasilne postopke, s katerimi so živali vidno vznemirjali in jih mučili, kar so grobe kršitve evropskih zakonov.

Enemu od aktivistov omenjenega društva je uspelo doseči, da so ga decembra lani zaposlili v Laboratoriju farmakologije in toksikologije LPT v Hamburgu, v katerem je delal vse do marca letos, v tem času pa mu je uspelo dokumentirati sporne prakse ravnanja z živalmi. Šlo naj bi za družinsko podjetje, ki opravlja različne farmakološke in toksikološke teste za evropski in svetovni trg v imenu oblasti ter farmacevtskih, industrijskih in agrokemičnih družb.

Aktivisti pravijo, da so živalim s cevjo v želodec vbrizgavali in vstavljali različne kemikalije, nato pa so jih pustili umreti v bolečinah. Zaposleni naj bi se nad živalmi pogosto tudi izživljali in z njimi ravnali kruto, poleg tega za ravnanje z njimi niso bili primerno usposobljeni.

Foto: SOKO Tierschutz/Cruelty Free International

Opozarjamo, da so nekateri posnetki zelo nazorni, zato občutljivim bralcem odsvetujemo ogled.

Med testi živali priklenjene in zalepljene na stojalo

Živali so bile nastanjene v golih kletkah, zaradi česar so predvsem opice razvile kompulzivne motnje, prav tako so bile prisotne pri mučenju drugih, zato so bile v stresu tudi zaradi pričakovanja tega, kar jih je čakalo. Med testi so bile v stoječem položaju priklenjene za vrat, pogosto so jim na stojalo zalepili vse okončine. Iz kletk so jih vlekli za rep, saj zato, ker so vedele, kaj jih čaka, iz njih niso želele.

Foto: SOKO Tierschutz/Cruelty Free International

Foto: SOKO Tierschutz/Cruelty Free International

Mačke so med drugim prejemale tudi do 13 injekcij dnevno, dajalo jim jih je nestrokovno osebje, nato pa jih pustilo v trpljenju. Vsem živalim sta bila skupna trpljenje in neusahljiva želja po prijetnem stiku s človekom.

Foto: SOKO Tierschutz/Cruelty Free International

Ubijejo tudi živali, ki test preživijo

"V toksikoloških testih živalim vbrizgajo, jih prisilijo, da pogoltnejo ali vdihavajo različne količine substanc, da bi preučili učinke zastrupitve na njihova telesa. Učinki so lahko uničujoči in lahko privedejo do smrti. Živali, ki test preživijo, skoraj vedno ubijejo, njihova telesa pa secirajo. Ne le, da testi živalim povzročajo bolečino in trpljenje, odpirajo tudi pomembna vprašanja o uporabnosti rezultatov takšnih testov za ljudi," so prepričani aktivisti, ki menijo, da je podjetje prekršilo tudi evropske zakone.

Foto: SOKO Tierschutz/Cruelty Free International

Toksikološki testi na živalih se morajo nehati

Toksikološki testi na živalih se morajo nehati, čim prej pa se morajo začeti uporabljati humani in za ljudi relevantni testi brez vključevanja živali, pravijo aktivisti.

"Nemške oblasti pozivamo k izčrpni preiskavi in zahtevamo zaprtje tega laboratorija. Razmer, kot so te, se ne sme tolerirati. Pozivamo tudi k prenehanju toksikoloških testiranj na živalih iz etičnih in znanstvenih razlogov. Potrebujemo vašo pomoč. Takšno barbarstvo v civilizirani družbi nima česa iskati," v posnetku pravijo aktivisti.

Foto: SOKO Tierschutz/Cruelty Free International

Foto: SOKO Tierschutz/Cruelty Free International