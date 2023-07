Pobegla levinja v Berlinu verjetno le divji prašič #video

Nemške oblasti so danes sporočile, da v jugozahodnem predmestju Berlina in njegovi okolici niso odkrili nobenih sledi, ki bi kazale na to, da se na območju prosto giba levinja. Na videoposnetku, ki so ga sprva označili za pristnega, naj bi bil po vsej verjetnosti le divji prašič, poročajo tuje tiskovne agencije.