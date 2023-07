V okolici Berlina iščejo domnevno pobeglo levinjo #video

Pri iskanju levinje sodelujejo lovci, veterinarji in helikopter s termokamero. Policija je na območju Kleinmachnowa ter sosednjih predmestij Teltowa in Stahnsdorfa opozorila prebivalce, da se umaknejo na varno. Nemški mediji so poročali, da je javnost sprožila alarm, potem ko so videli, da je levinja lovila, napadla in ubila divjega prašiča, poroča Skynews.

Zdi se, da videoposnetek, ki so ga uporabniki delili na Twitterju, res prikazuje veliko divjo mačko v podrasti, a domnevno pogrešane levinje za zdaj še niso našli, njenega izginotja pa ni prijavil noben živalski vrt, cirkus oziroma ustanova za zaščito živali, zato ni jasno, od kod žival prihaja.

Policija je pobeglo levinjo še vedno iskala v jugozahodnem obrobju mesta, tudi ko se je zdanilo, zato domnevajo, da bi lahko divja mačka spala na gozdnatem območju.

"Pobegle divje živali še niso našli! Še vedno vas prosimo, da ne zapuščate hiš. Če opazite žival, pokličite številko za klic v sili 110!" je tvitnila brandenburška policija.

Vrtci v omenjenem predmestju z okoli 20 tisoč prebivalci bodo danes sicer ostali odprti, prav tako mestna hiša, medtem ko so prodajalce na tržnici pozvali, naj danes stojnic ne postavijo. "Takšne stvari se ne dogajajo vsak dan," je med drugim dejala tiskovna predstavnica občine.