Največja tovarna v Nemčiji? Tesla bi se v Berlinu širila.

Predstavniki Tesle so se srečali z lokalno skupnostjo mesteca Gruenheide na obrobju Berlina, kjer imajo Američani svojo za zdaj edino tovarno v Evropi. To pa bi radi širili za 700 kvadratnih metrov in s tem povečali proizvodnjo, s čimer bo Teslina tovarna pri Berlinu postala največja avtomobilska tovarna v Nemčiji.

Proizvodna zmogljivost bi se s tem povečala na milijon električnih avtomobilov na leto, trenutno ta proizvodna zmogljivost znaša 500 tisoč vozil na leto. Poleg tega bi letno tam izdelali še do 50 gigavatnih ur baterij.

Domačine najbolj skrbi poraba vode

Volkswagnova tovarna v Wolfsburgu ima letno zmogljivost 800 tisoč avtomobilov, ki pa je trenutno ne izpolnjujejo. Tesla je v prvem polletju v Evropi prodala okrog 125 tisoč modelov Y, kar je ta avtomobil uvrstilo med najbolje prodajane avtomobile skupno v Evropi.

Domačini blizu tovarne se pri širitvi najbolj bojijo čezmerne porabe vode, saj imajo že zdaj težave z njenim pomanjkanjem. Pri Tesli obljubljajo izkoristek do 1,4 milijona kubičnih metrov reciklirane vode, ki jo lahko uporabijo.

S širitvijo tovarne naj bi se število zaposlenih s trenutnih 10 tisoč povečalo na 22.500.