Diktatorja Mugabeja bodo vendarle pokopali na polju narodnih junakov

Mugabe, ki se je iz zimbabvejskega heroja neodvisnosti prelevil v tirana in samodržca, je umrl 6. septembra v Singapurju, kjer se je pred tem že dalj časa zdravil. Njegove posmrtne ostanke so v sredo pompozno pripeljali v Harare, državni pogreb pa je predviden v soboto na velikem športnem stadionu v prestolnici. Na njem pričakujejo voditelje več afriških držav.

Mugabeja bodo vendarle pokopali na polju junakov v prestolnici

Kraj pokopa Mugabeja je bil zadnje dni predmet spora in napetosti med svojci pokojnega avtokrata in oblastmi. Predstavnik družine in pokojnikov nečak Leo Mugabe je v četrtek sporočil, da bodo njegovega strica pokopali v njegovi rodni vasi Kutama, kar je v skladu z željami nekaterih njegovih svojcev in tradicionalnih vaških voditeljev.

Po skoraj štiri desetletjih vladavine so Mugabeja v državnem udaru odstavili leta 2017. Foto: Reuters

A danes je sporočil, da bodo dolgoletnega voditelja vendarle pokopali na tako imenovanem polju junakov v Harareju, kot je to zahtevala vlada Mugabejevega naslednika na predsedniškem položaju Emmersona Mnangagweja. Leo Mugabe je ob tem dodal, da so se za to izrekli vaški voditelji, vendar pa se po njegovih besedah še niso dogovorili, kdaj bo pokop in ali bo ta zaseben ali javen. V uradu zimbabvejskega predsednika odločitve Mugabeje družine še niso komentirali.

Z državnim udarom so ga odstavili leta 2017

Mugabe je prejšnji teden umrl v Singapurju, kjer se je zdravil od letošnjega aprila. Za kakšno bolezen je šlo, še ni znano. Z njegovo smrtjo se v obubožanem Zimbabveju, kjer imajo skoraj trimestno inflacijo, pod pragom revščine pa živi približno 72 odstotkov prebivalstva, začenja novo politično obdobje.

Za številne prebivalce Zimbabveja je Mugabe tako junak za svobodo Zimbabveja kot tudi despot, ki je uničil gospodarstvo in nasilno zatiral kakršnokoli opozicijo. Po skoraj štiri desetletjih vladavine so Mugabeja v državnem udaru odstavili leta 2017.