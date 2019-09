Direktorica urada za migrante bo Katarina Štrukelj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je na današnji seji s 1. oktobrom imenovala Katarino Štrukelj za direktorico urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov. Petletni mandat se ji bo iztekel 30. septembra 2024. Štrukljeva je od leta 2017 zaposlena na uradu, kjer je sprva vodila sektor za nastanitev in oskrbo, trenutno pa opravlja naloge vršilke dolžnosti direktorice.

Javni natečaj za položaj direktorja urada je bil na spletnih straneh ministrstva za javno upravo objavljen 23. maja. Posebna natečajna komisija je soglasno ocenila Štrukljevo kot primerno za položaj direktorice urada. Na podlagi seznama natečajne komisije je generalni sekretar vlade predlagal, naj vlada imenuje Štrukljevo na položaj direktorice urada za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja, so sporočili po današnji seji vlade.

Štrukljeva je diplomirala na ljubljanski fakulteti za družbene vede, kjer je opravila tudi magisterij iz sociologije. Dobro pozna področje migracij, še posebej mednarodne zaščite. Opravljala je številne vodstvene funkcije v okviru ministrstva za notranje zadeve, kot npr. vodenje operativne službe, koordiniranje t. i. Dublinske pisarne, v letih 2004 do 2008 je bila vodja azilnega doma, od leta 2008 do 2017 pa vodja sektorja za nastanitev, oskrbo in integracijo.