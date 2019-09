Več sto tisoč Kataloncev na shodu za neodvisnost v Barceloni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Kataloniji je danes nacionalni praznik, diado, s katerim zaznamujejo dan, ko je Katalonija leta 1714 izgubila samostojnost. Katalonci z množičnimi demonstracijami ta dan zaznamujejo od leta 2012, na njih zahtevajo demokracijo in spoštovanje človekovih pravic. Dan je bil sicer praznik tudi pred letom 2012.

Protestnike pripeljalo več kot tisoč avtobusov

Letošnji shod se je začel natanko ob 17.14, s čimer so želeli spomniti na leto 1714. Katalonsko prestolnico so že pred tem popoldne preplavili ljudje. Glede na posnetke je trg Plaza España, kjer se dogaja osrednji del shoda, poln ljudi, ki mahajo z rumeno-rdečimi katalonskimi zastavami.

Foto: Reuters

Predsednik Quim Torra je bil danes kritičen do nekaterih medijev, ki so napovedovali nizko udeležbo. "Katalonci vedno dostavijo," je dodal po poročanju portala Catalan News. Po navedbah organizatorjev ANC na shodu pričakujejo okoli 450 tisoč ljudi, v Barcelono pa je protestnike popeljalo več kot 1.200 avtobusov.

Protestni shod se odvija le nekaj tednov, preden naj bi vrhovno sodišče predvidoma do 16. oktobra objavilo sodbo proti 12 nekdanjim političnim in civilnodružbenim voditeljem Katalonije zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve te pokrajine od Španije pred dvema letoma. Tožilstvo med drugim za nekdanjega podpredsednika Katalonije Oriola Junquerasa zahteva 25 let zapora.

Foto: Reuters

Španski premier Pedro Sanchez je danes v Madridu izrazil upanje, da bo diada postal festival vseh Kataloncev, ne le dela njih. Praznik namreč tudi razdvaja, saj si številni želijo ostati del Španije in ne stremijo k neodvisnosti Katalonije.

Foto: Reuters

Na drugi strani pa je nekdanji predsednik Katalonije Carles Puigdemont tvitnil, da shod dokazuje, da kljub represiji ne bodo odnehali. Najnovejša anketa katalonske vlade sicer kaže, da 48,3 odstotka vprašanih nasprotuje neodvisnosti, podpira pa jo 44 odstotkov vprašanih.