Barcelona ženskam dovoljuje kopanje zgoraj brez na vseh javnih bazenih

Oblasti so potrdile, da je ženskam na javnih bazenih v Barceloni od zdaj naprej dovoljeno kopanje zgoraj brez. Do odločitve je prišlo po tem, ko so se tiste, ki so se tako kopale že prej, pritožile zaradi diskriminacije.

Ker je na kar nekaj javnih bazenih v Barceloni veljala prepoved tega, da ženske odvržejo zgornji del kopalk, se je oblikovala kampanja Mugrons Lliures, ki je opozarjala na diskriminacijo in zahtevala umik te prepovedi.

Mestna uprava je ugodila tej želji in na vse javne bazene, kjer je veljala prepoved, poslala zahtevo za umik in dodala odločbo, da se mora vse kopalce obravnavati enako in da ne smejo ženskam preprečevati, da bi bile zgoraj brez.

"Diskriminacija glede na spol je prepovedana"

Predstavnik mestnega sveta je ob tem pojasnil, da ni nobenega napisanega pravila, ki bi ljudem narekoval, kaj lahko nosijo ob bazenih, diskriminacija glede na spol pa je prepovedana. Ob tem je še dodal, da kopanje zgoraj brez ni nič novega v Španiji.

Podporniki kampanje, ki so zahtevali umik prepovedi, so nad novico navdušeni, na omrežju Twitter pa so zapisali, da je Barcelona zdaj "svobodna".

