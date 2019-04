V najglobljem bazenu na svetu bodo tudi hotelske sobe in pešpoti #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V novem najglobljem bazenu na svetu, ki ga bodo zgradili na Poljskem in bo globok 45 metrov, se bo mogoče sprehoditi po podvodnih predorih in tako na suhem spremljati vodne aktivnosti.

V novem najglobljem bazenu na svetu, ki ga bodo zgradili na Poljskem in bo globok 45 metrov, se bo mogoče sprehoditi po podvodnih predorih in tako na suhem spremljati vodne aktivnosti. Foto: Cover Images

V bližini Varšave bodo to jesen odprli najgloblji bazen na svetu Deepspot, ki bo poleg plavanja in potapljanja omogočal še druge podvodne izkušnje - tudi spanje in sprehode.