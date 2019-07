V središču Hongkonga novi protesti

Na tisoče ljudi se je danes spet zbralo v središču Hongkonga na protestih proti spornemu zakonu o izročanju osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski in ravnanju oblasti do protestnikov. Protestniki so se danes kljub prepovedi odpravili na pohod po mestu.

Policija je danes odobrila mirujoč protest v parku mesta in hkrati prepovedala pohod skozi mesto.

Današnji protesti potekajo dan po tem, ko je policije proti protestnikom uporabila gumijevke in solzivec. Številni protestniki so vzklikali gesla, kot sta Dol z zlobnim zakonom in Prilij olja, kar je kitajski izraz za spodbudo. Protestov, ki jih za zdaj spremlja majhno število policistov, se udeležujejo ljudje vseh starosti.

V finančni četrti mesta je policija proti protestnikom uporabila solzivec, ko so se ti približali pekinškemu uradu za zveze. Na televizijskih posnetkih je bilo videti policijo, kako je odvrgla solzivec na protestnike, ki so v bližini omenjenega urada postavili barikade.

Ko so se protestniki približali pekinškem uradu za zveze, je policija proti njim uporabila solzivec. Foto: Reuters

Proteste sprožil sporen predlog zakona

Hongkong že več kot mesec dni pretresajo množični in večinoma mirni protestni shodi, zgodilo pa se je tudi nekaj nasilnih spopadov med protestniki in policijo. Shode je zanetil predlog zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski. Sčasoma so protestniki oblikovali tudi preostale zahteve, kot so demokratične reforme, splošna volilna pravica in večje svoboščine. Protestirajo tudi proti dozdajšnjemu nasilju nad protestniki.

Hongkong je nekdanja britanska kolonija, ki je leta 1997 postala administrativno območje Kitajske, a ji je bila v skupni deklaraciji zagotovljena avtonomija vse do leta 2047. Številni prebivalci oz. protestniki menijo, da so njihove pravice in svoboščine v zadnjih letih ogrožene.