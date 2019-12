Messi spet najboljši, Ronaldo bo zelo razočaran

Lionel Messi je zaznamoval nogometno leto 2019. To je potrdil tudi izbor The Guardiana, britanskega časnika s skoraj 200-letno tradicijo.

Lionel Messi je zaznamoval nogometno leto 2019. To je potrdil tudi izbor The Guardiana, britanskega časnika s skoraj 200-letno tradicijo. Foto: Reuters

Danes so pri britanskem časniku The Guardian objavili še zadnji, najpomembnejši del lestvice najboljše stoterice nogometašev na svetu v letu, ki se izteka. Po dveh letih je spet zmagal Lionel Messi in prišel še do pete nagrade za najboljšega v izboru, ki so ga prvič priredili leta 2012.

Lionel Messi je po zlati žogi France Footballa in nagradi best, ki so mu jo podelili pri Fifi, prejel novo priznanje za to, da je bilo leto 2019 zanj, čeprav z Barcelono in Argentino ni prišel do najpomembnejših lovorik, sanjsko. Podobno kot v preostalih izborih je zmagal pred nizozemskim zvezdnikom Liverpoola Virgilom van Dijkom, zanimivo pa je, da v tem izboru niti na tretjem mestu ni pristal petkratni najboljši nogometaš leta na svetu Cristiano Ronaldo. Prehitel ga je senegalski zvezdnik Liverpoola Sadio Mane.

Ronaldo, ki je v majici Juventusa osvojil nov naslov italijanskega prvaka in postal najboljši igralec italijanske lige, se je moral tokrat zadovoljiti s četrtim mestom. Sledijo še en zvezdnik Liverpoola, Egipčan Mohamed Salah, potem pa francoski zvezdnik PSG Kylian Mbappe, poljski stroj za gole iz Bayerna Münchna Robert Lewandowski, angleški reprezentant Manchester Cityja Raheem Sterling, brazilski vratar Liverpoola Alisson, najboljšo deseterico pa zaokrožuje mladi nizozemski novinec v vrstah Barcelone Frenkie de Jong, ki je v prvem delu leta navduševal kot član Ajaxa iz Amsterdama.

Zmagovalci dozdajšnjih izborov The Guardiana:

Leto izbora Zmagovalec 2012 Lionel Messi (Barcelona/Argentina) 2013 Lionel Messi (Barcelona/Argentina) 2014 Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugalska) 2015 Lionel Messi (Barcelona/Argentina) 2016 Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugalska) 2017 Lionel Messi (Barcelona/Argentina) 2018 Luka Modrić (Real Madrid/Hrvaška) 2019 Lionel Messi (Barcelona/Argentina)

Med izbranimi sedem vratarjev, dva med njimi sta Slovenca

Na lestvici najboljše stoterice sta se letos prvič pojavila dva Slovenca hkrati, oba sta seveda vratarja. Jan Oblak si je s predstavami v majici madridskega Atletica (zaradi tega, kar je v iztekajočem se letu pokazal v slovenski reprezentanci, zagotovo ne) prislužil visoko 24. mesto, kar je tudi najvišja uvrstitev na tej lestvici kateregakoli slovenskega nogometaša.

Samir Handanović je bil za obrambe med vratnicama milanskega Interja nagrajen z 98. mestom.

Jan Oblak je bil tudi v tem precej poglobljenem izboru uvrščen med najboljše tri vratarje na svetu. Foto: Getty Images

Upoštevajoč samo vratarje, je Oblak pristal na tretjem mestu (boljši je bil ob Alissonu še Nemec v vratih Barcelona Marc-Andre ter Stegen). Handanoviću je na njegovem igralnem mestu pripadlo sedmo mesto.

Boljši so bili še Brazilec iz Manchester Cityja Ederson (40. mesto), Francoz iz londonskega Tottenhama Hugo Lloris (88.) in Španec med vratnicama Manchester Uniteda David de Gea (93.).

Na lestvici najboljših sto nogometašev leta na svetu se je torej znašlo sedem vratarjev, kar dva pa sta Slovenca.

