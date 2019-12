Jana Oblaka je opisal tako, kot ga ni še nihče

"Je vratarska mešanica Lionela Messija in Cristiana Ronalda," je ob podelitvi nove nagrade za vratarja z najmanj prejetimi zadetki v španski ligi Jana Oblaka v pogovoru za Marco opisal njegov menedžer Miha Mlakar in o svojem slovitem varovancu povedal še nekaj zanimivih besed.

"Zame je Messi najboljši nogometaš na svetu, če upoštevamo talent. Ronaldo je najboljši, ko beseda nanese na profesionalnost. Rekel bi, da je Oblak mešanica obeh, če govorimo o vratarjih," je Miha Mlakar z izbranimi besedami opisal svojega zvezdniškega varovanca in v primerjavo posrečeno vpletel zvezdnika, ki sta v zadnjih 12 letih pobrala 11 nagrad za najboljšega nogometaša leta na svetu, Lionela Messija in Cristiana Ronalda.

O Janu Oblaku je v pogovoru za Marco ob podelitvi nagrade zamora za vratarja z najmanj prejetimi zadetki v španskem prvenstvu, ki jo je slovenski vratar prejel še četrtič v nizu, povedal še marsikaj zanimivega. "To, da je prejel takšno nagrado četrtič v nizu v ligi, iz katere prihajajo vsi dobitniki zlatih žog zadnjega desetletja, o njem pove dovolj. Zanj so sicer veliko bolj od individualnih nagrad pomembne lovorike vse ekipe. Tudi priznanja, ki jih dobiva, so zasluga vse ekipe," je nadaljeval. "Vsaka od štirih, ki jih je osvojil, je posebna. Vse imajo enako veljavo, a verjetno je prva še toliko pomembnejša," je dodal.

Nadaljeval je niz vrhunskih vratarjev Atletica

Foto: Getty Images Spregovoril je tudi o Oblakovih začetkih pri Atletico Madridu, h kateremu je za 16 milijonov evrov prišel julija 2014 in stopil v velike čevlje. Pred tem sta med vratnicama Atletica stala Belgijec Thibaut Courtois in Španec David De Gea, ki sta v Madridu prišla do statusa najboljših vratarjev na svetu. Podobno je v zadnjih letih uspelo tudi zvezdniškemu Slovencu.

"Bilo je zelo težko. Ljudje najprej niso verjeli vanj, ob tem pa so imeli velika pričakovanja zaradi odličnih vratarjev, ki jih je Atletico imel pred tem. Čeprav je Oblak z Benfico osvojil tri lovorike v letu pred tem, bil najboljši vratar portugalske lige in je Atletico zanj odštel 16 milijonov evrov, so se številni spraševali, ali je dovolj dober za tako velik klub. Mislim, da so hitro, po treh tekmah, videli, da so dobili enega od najboljših mladih vratarjev na svetu," je o petih letih in pol, ki jih je Oblak preživel pri Atleticu, povedal Mlakar, za katerim je pestro leto, v katerem je bil njegov varovanec v središču pozornosti tudi zaradi vseh govoric o njegovem odhodu v kakega izmed največjih evropskih velikanov.

Prihodnost bo vedno odvisna od klubskih ambicij

Na koncu iz prestopa, ki bi zagotovo krepko presegel stomilijonsko odškodnino, ni bilo nič in aprila letos je Oblak z Atleticom podaljšal sodelovanje, ki ga po novem na Madrid in na novo zgrajen štadion Wanda Metropolitano veže do konca junija 2023.

"Prihodnost Oblaka v Atleticu bo vedno odvisna od tega, kakšne ambicije ima klub," je vodilnim pri trenutno petouvrščenem španskem prvoligašu, ki se je uvrstil tudi v osmino finala lige prvakov, jasno sporočilo poslal Oblakov zastopnik.

Edina večja lovorika, ki jo je v Madridu osvojil, je liga Europa 2018, ki jo je dobil iz rok Aleksandra Čeferina. Foto: Reuters

Statistika sijajna, lovorik pa za zdaj bolj malo

Oblak je z Atleticom do zdaj sicer prišel do vsega treh lovorik, dve sta bili superpokalni. Leta 2014 je osvojil španski, leta 2018 pa evropski superpokal. Edina Oblakova večja madridska lovorika je liga Europa, ki jo je osvojil lani. Leta 2016 je v Milanu z Atleticom zaigral tudi v finalu lige prvakov, a proti madridskemu Realu izgubil po enajstmetrovkah.

Oblak je v petih letih in pol za Atletico zbral 231 nastopov v vseh tekmovanjih in v tem času prejel vsega 153 zadetkov. Na kar 129 tekmah je bil nepremagan. V španskem prvenstvu je v 170 nastopih prejel 104 zadetke, na več kot polovici tekem (97) pa mrežo ohranil nedotaknjeno.