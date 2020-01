Jana Oblaka v Španiji zasuli s pohvalami, a ostaja skromen #video

Slovenski nogometni vratar Jan Oblak je v leto 2020 vstopil z odmevno predstavo. V soboto je blestel na vratih Atletica in mu pomagal do domače zmage nad Levantejem (2:1), njegova obramba, ko je v sodnikovem podaljšku refleksno ustavil strel Makedonca Enisa Bardhija, pa je postala spletna uspešnica. Navijači Atletica kar tekmujejo med seboj, kdo bo ''svetemu'' Oblaku namenil večjo pohvalo. Podobno velja tudi za trenerje.

Če se dan pozna po jutru, bo leto 2020 pisano na kožo Janu Oblaku. Na prvem nastopu v tem koledarskem letu se je tako izkazal, da se je njegov opus čudežnih in spektakularnih posredovanj, ki redno krožijo po spletu in bogatijo ponos navijačev Atletica, hitro povečal. Zdaj si je ''nesmrtni'' status zagotovilo še posredovanje, s katerim je Škofjeločan globoko v sodnikovem podaljšku preprečil veselje Levanteja in poskrbel, da je zmaga (2:1) vendarle ostala v Madridu.

Posredovanje Jana Oblaka, ki je postalo spletna uspešnica:

Po dvoboju se je naposlušal pohval, eno najlepših pa mu je namenil trener. ''Jan je najboljši vratar na svetu. Atletico se mu mora zahvaliti, da je zadržal vodstvo z 2:1,'' je dejal Diego Simeone. Argentinski strateg se zaveda, da je Oblak, ki bo v torek na rojstnodnevni torti upihnil 27 svečk, rešil Atletico. Zmotilo pa ga je nekaj drugega ...

Za Simeoneja ni dvoma, Oblak je najboljši na svetu

Diego Simeone doživlja Jana Oblaka kot najboljšega vratarja na svetu. Foto: Reuters Čeprav so bili Madridčani boljši in nevarnejši, so do konca trepetali za zmago. Gostje bi lahko izenačili, a je Oblak dvakrat vrhunsko posredoval po strelih reprezentanta Severne Makedonije Enisa Bardhija. ''Dve čudežni obrambi, dve točki več za Atletico,'' so po napetem srečanju zapisali pri španskem dnevnem časniku Marca, na družbenem omrežju pa so se ponovno razvnele debate, kdo je v tem trenutku najboljši vratar na svetu.

''Ne odločam o tem, kdo bi moral prejeti priznanje za najboljšega vratarja. Nepravično je razpredati o drugih vratarjih, drži pa kot pribito, da je Jan za nas najboljši na svetu. Je eden izmed naših kapetanov. Svoji nalogi je bil kos takrat, ko je bilo najbolj potrebno. To je bila obramba, ki nam je omogočila zmago, a si tega niti ne bi smeli privoščiti. Zmago bi si morali zagotoviti že prej in pred tem izkoristiti svoje priložnosti,'' je dolgoletni trener Atletica opozoril na številne neizkoriščene priložnosti, zaradi katerih so si navijači Atletica grizli nohte vse do konca srečanja, saj so gostje iz Valencie napadali izenačenje.

Atletico je nanizal štiri zmage, v četrtek pa se bo v Savdski Arabiji v španskem superpokalu pomeril proti Barceloni. Foto: Reuters

Trener Levanteja Paco Lopez je bil po srečanju, na katerem je Oblak z dvema vrhunskima posredovanjema obnorel nogometno javnost, kratek in jedrnat: ''Atletico ima verjetno najboljšega vratarja na svetu. Njegov talent je prišel do izraza v odločilnih trenutkih.''

Maščeval se je Makedoncu Enis Bardhi je 24. marca 2019 zatresel mrežo Jana Oblaka. Foto: Vid Ponikvar Zvezni igralec Levanteja Enis Bardhi je v državnem dresu Severne Makedonije dosegel pet zadetkov. Enega izmed njih je proslavljal v Stožicah, ko je 24. marca 2019 premagal Jana Oblaka in izenačil rezultat na kvalifikacijski tekmi med Slovenijo in Severno Makedonijo na 1:1. Takrat je 24-letni Makedonec albanskih korenin prisilil Škofjeločana k predaji. Na prvi tekmi v letu 2020 ga je dvakrat nevarno ogrozil, a je bil tokrat zmagovalec Oblak.

Skromna pripomba Oblaka: Le refleks, nič več

Oblak je po zadnjih 17 strelih, ki so romali v okvir njegovih vrat, prejel le tri zadetke. Foto: Reuters Kaj pa je po dvoboju povedal osrednji junak Atletica? ''Odigrali smo dobro tekmo, a nismo znali doseči tretjega zadetka (za povišanje vodstva na 3:1, op. p.). To nam je otežilo stvari. Zapravili smo tri zrele priložnosti, da bi zaprli tekmo in odločili zmagovalca že prej. Vsi bi hoteli to storili že čim prej, a če ne gre, pač ne gre. Gostom se je ponudila priložnost za izenačenje, a sem jo na našo srečo ubranil. To je bil moj refleks, nič več,'' slovenski as ni hotel poveličevati obrambe, ki je zaznamovala nogometno soboto na španskih zelenicah in odmevala še dolgo zatem.

V svojem značilnem slogu, v katerem prevladujeta ponižnost, skromnost in spoštovanje tekmeca, je po tekmi v mikrofon televizije Movistar zaupal, kaj je glavna pridobitev dvoboja: ''Zelo smo srečni, da smo zmagali. Novo leto smo začeli z zmago, to je najbolj pomembno.''

V novo leto vstopil kot kapetan Oblak je začel leto 2020 kot kapetan Atletica. Odgovorna naloga ga je kot nadomestnega kapetana doletela, ker zaradi zdravstvenih težav v ekipi ni bilo Kokeja. Podobno velja tudi za slovensko izbrano vrsto, kjer si Oblak nadene kapetanski trak, če ne igra Bojan Jokić.

O tem, kakšen neprebojen zid predstavlja za tekmece, dokazuje tudi statistika. Od zadnjih 17 strelov, ki so romali v okvir njegovih vrat, jih je slovenski vratar ustavil kar 14. Oblak, velik ljubljenec navijačev, rad poudarja, kako uživa pri Atleticu. Z njim bi želel osvajati tudi več lovorik. Prepričan je, da bo spomladanski del prinesel več kot jesenski. Za Barcelono in Realom trenutno zaostaja pet točk.

Vrhunci dvoboja med Atleticom in Levantejem:

Missed #AtletiLevante?



Jan Oblak's unbelievable last-gasp save (1:13) made sure of the three points for @atletienglish! 💪 pic.twitter.com/OyaeMD5MQa — LaLiga (@LaLigaEN) January 4, 2020

V četrtek proti Barceloni za lovoriko

V četrtek se mu nasmiha priložnost za osvojitev španskega superpokala. Foto: Getty Images Oblak po tekmi nad Levanteja ni izpostavljal svojih obramb, ampak kot pravi kapetan poudarjal zadovoljstvo, ker je Atletico začel novo koledarsko leto z zmago. Leto 2020 bo zanj zelo pomembno. Poleti si bo lahko privoščil daljši počitek kot po navadi. S slovensko reprezentanco je neuspešno naskakoval preboj na evropsko prvenstvo. Ni se mu izšlo, z Atleticom pa si želi osvajati lovorike.

Že v četrtek ga čaka španski superpokalni spopad z Barcelono v Savdski Arabiji. Atletico prihaja v Džido na krilih štirih zaporednih zmag, Oblaku pa se namenja priložnost, da po letu 2014, ko je začel braniti za Atletico, osvoji četrto lovoriko. Za zdaj se lahko pohvali s španskim superpokalom (2014), ligo Europa (2018) in evropskim superpokalom (2018). Madridskega velikana kmalu čaka hud izziv še v Evropi. V osmini finala se bo pomeril proti prvaku Liverpoolu. Prva tekma bo 18. februarja, povratna na Anfieldu pa 11. marca.

Oblak spada med najboljše vratarje sveta, vedno znova pa ne zmanjka govoric o tem, da bi prišel prav kakšnemu velikemu evropskemu klubu. To se dogaja zlasti pred prestopnimi roki. Križem rok ne stoji tudi vodstvo Atletica in pogleduje v smeri nakupov novih vratarjev, s katerimi bi okrepil konkurenco med vratnicama in se zavaroval, če bi resnično prišlo do odhoda Škofjeločana.