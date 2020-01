Mariborčani zavihali rokave, Mitrović česa takega še ni izkusil #video

Nogometaši Maribora so v torek opravili prvi trening v koledarskem letu 2020. Ob druženju s sedmo silo so priznali, da so komaj čakali začetek priprav na spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije, od znanih obrazov je manjkal le Dino Hotić, ki bo kariero nadaljeval v Belgiji in se je že poslovil od vijolic.

Na začetku priprav NK Maribor, ki brani naslov, a po jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije zaostaja za največjo tekmico Olimpijo, je bilo največ govora o Dinu Hotiću. Zvezni igralec je po osmih letih zapustil Ljudski vrt, po novem se bo dokazoval v Belgiji pri zadnjeuvrščenem prvoligašu Cercle Brugge.

"Želim mu srečo v novem klubu. To, da se želi pokazati tudi v tujini, je normalna pot mladega igralca. Kako bomo nadomestili njegov odhod? V ekipi imamo dovolj možnosti, da ga nadomestimo. Treningi in tekme bodo pokazali, katera je najboljša rešitev za tekmo. Tu je kar nekaj fantov, ki vidijo svoje priložnosti in jih bodo tudi dobili," je pojasnil Darko Milanič, ki je tako ostal brez enega najboljših igralcev, a je prepričan, da ga bodo lahko soigralci nadomestili do te mere, da bo Maribor tudi brez dolgoletne "desetice" spomladi uresničil svoje cilje.

Komaj čakali, da se vidijo

O tem, kako željno so igralci po dolgem božično-novoletnem premoru čakali začetek priprav, pričajo besede Blaža Vrhovca. "Zadnji dnevi so se že kar malce vlekli. Komaj smo čakali, da se spet vidimo in pozdravimo," je dejal Ljubljančan, ki bo prvič na spomladanskih pripravah v vijoličastem dresu sodeloval s someščanom Nemanjo Mitrovićem.

"Prvič v življenju sem imel tako dolg premor, mesec in nekaj dni," je nekdanji kapetan Olimpije poudaril, da mu je nekoliko krajši jesenski del omogočil najdaljše zimske "počitnice" v nogometni karieri. "Veselimo se prvih treningov in prijateljskih tekem. Vemo, da bo naporno," se zaveda, da se bo treba dobro potruditi za uresničitev osrednjega klubskega cilja, ubranitve državnega naslova in ponovnega sodelovanja v kvalifikacijah za donosno ligo prvakov.

Na zboru 29 igralcev, Handanović in Viler poškodovana

Jesenski del se je končal pred dobrim mesecem. Mariborčani so v zadnjem nastopu remizirali v Velenju, prvenstvo pa bodo nadaljevali 22. februarja z velikim derbijem pod Kalvarijo, saj bo v mesto ob Dravi prišla vodilna Olimpija. Športni direktor Zlatko Zahović napoveduje, da Maribor ne bo odpiral vrat novincem, ampak iskal okrepitve predvsem v lastnih vrstah. Na zboru je bilo tako 29 igralcev: Handanović, Pirić, Cotman, Irgolič, Mitrović, Peričić, Rajčević, Uskoković, Koblar, Viler, Kolmanič, Milec, Klinar, Vrhovec, Pihler, Dervišević, Cretu, Ogrinec, Kronaveter, Požeg Vancaš, Kotnik, Bajde, Kramarič, Felipe Santos, Žugelj, Tavares, Mešanović, Zahović in Mulahusejnović. Zasedba se torej ni spreminjala, odšel je le Hotić.

Nogometaši Maribora že telovadijo:

Mariborčani bodo priprave začeli v štajerski prestolnici, se nato preselili v Moravske Toplice, nato pa že deveto leto zapored odpotovali v Turčijo. Znani so tudi tekmeci, s katerimi se bodo pomerili v pripravljalnem obdobju. Prvo prijateljsko tekmo bodo odigrali 18. januarja proti drugoligašu Dravogradu, v Turčiji pa se bodo namerili na tekmece iz Poljske, Srbije, Avstrije in Slovaške. Generalka pred novo sezono bo dvoboj z Velenjčani.