Tabor predstavil avstrijsko okrepitev

Levi bočni branilec, rojen v Linzu, je nogometno pot začel v domačem klubu Blau-Weiss Linz, pri 13 letih pa prestopil v akademijo Red Bull Salzburga. Pozneje je igral za Linz, nazadnje pa za St. Pölten.

"Ko so me poklicali iz Sežane in predstavili svojo vizijo, mi je bil všeč projekt in odločil sem se, da sprejmem izziv. Pridobil sem vse informacije o klubu, vem, da prihajam v zdravo in ambiciozno okolje. Imam že prvoligaške izkušnje iz Avstrije, za menoj je koristna razvojna pot v akademiji Salzburga in Linza. Želel sem se preizkusiti izven Avstrije in verjamem, da je Slovenija zelo ustrezna stopnica za nadaljevanje kariere," je odločitev o selitvi v Sežano pojasnil Mehmedović.

