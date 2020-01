Jure Matjašič podaljšal zvestobo rdeče-belim

Vodstvo nogometnega kluba Aluminij in eden ključnih igralcev te ekipe Jure Matjašič sta se dogovorila za nadaljevanje sodelovanja, je danes sporočil klub iz Kidričevega. Sedemindvajsetletni vezist je zvestobo rdeče-belim obljubil do konca letošnjega leta.

Matjašič je v letošnji sezoni v prvenstvu in pokalu zbral skupaj enaindvajset nastopov. "Glede na to, da sem ob odsotnosti Maria Lucasa Horvata trenutno najstarejši igralec, čutim del odgovornosti ob podpisu te pogodbe. Želim si, da bi se tako klub kot ekipa in tudi jaz osebno dvigovali iz dneva v dan ter tako sami sebi in drugim dokazali, da je garaško in pošteno delo edina prava pot za uspeh," je od podaljšanju sodelovanja dejal nogometaš.

"Jaz osebno hočem čim prej stoodstotno sanirati poškodbo, ki me je pestila v zaključku jesenskega dela, da bom optimalno pripravljen za spomladanski del sezone. Vsekakor je na sodelovanje vplivalo tudi dejstvo, da močno verjamem v to ekipo, da nam lahko uspe narediti nekaj več," je še dodal Matjašič.