Zdaj tudi uradno, Olimpija v spomladanski del sezone z novo okrepitvijo

Angleški drugoligaš je Elšnika v zadnjih letih posodil Swindonu, Mansfieldu in Northamptonu, od lanskega poletja pa je imel proste roke pri izbiri novega delodajalca.

"Imel sem ponudbe angleških tretjeligašev in četrtoligašev, vendar pa sem na tisti ravni igral že dve leti in sem želel narediti korak naprej. Na koncu sem sprejel ponudbo Olimpije, to se mi zdi odlična izbira, ki je dobra zame in za moj nadaljnji razvoj," je dejal Elšnik za spletno stran zeleno-belih.

Elšnik je enkrat nastopil za mlado slovensko reprezentanco, v izbrani vrsti U-19 pa je zbral tri nastope, piše STA.