Olimpija ujela prvo zimsko okrepitev, prišel slovenski dragulj #video

V taboru Olimpije je s prehodom v leto 2020 prišlo do nekaterih sprememb. Jesenski prvaki Prve lige Telekom Slovenije so v pripravljalno obdobje za spomladanski del vstopili s Timijem Maxom Elšnikom, s katerim bodo v kratkem sklenili sodelovanje, iz Kranja se je vrnil Goran Brkić, na prvem treningu, pred katerim je trener Safet Hadžić v dvorani Kodeljevo nagovoril izbrance, pa je zavihal rokave tudi Ukrajinec Taras Bondarenko.

Večina prvoligaških klubov je začela priprave že prejšnji teden, v taboru Olimpije pa so se treningov lotili med zadnjimi. Ocenili so, da bo šest tednov, kolikor se bodo pripravljali do vročega začetka spomladanskega dela, velikega derbija v Mariboru, povsem zadoščalo za uresničitev zadanih ciljev. Trener Safet Hadžić poskuša ostati čim bolj zbran in osredotočen na naloge na igrišču, kar pa bo v obdobju, ki prihodnji teden, kot vse kaže, prinaša prihod novega vodstva kluba in slovo predsednika Milana Mandarića, vse prej kot enostavno.

Bondarenko novi branilec Olimpije?

Macky Bagnack bi lahko pozimi zapustil ljubljanski klub. Foto: Morgan Kristan / Sportida Veliko je odprtih vprašanj, določena prinaša tudi zimski prestopni rok, ki bi lahko osiromašil vrste Olimpije, saj vlada določeno zanimanje za kar nekaj igralcev. Med njimi prevladujejo branilci, saj se z odhodi povezujeta Macky Bagnack in Vitalijs Maksimenko, trener zmajev pa ne skriva, da je tarča snubcev tudi mladi Jan Gorenc, ki se danes ni udeležil priprav.

Zaradi tega danes ne preseneča podatek, kako se je na treningu v igralni opremi Olimpije pojavil tudi 27-letni Taras Bondarenko. Ukrajinski branilec se je v zadnjih sezonah dokazoval v Srbiji, nazadnje v dresu Radničkega iz Niša. Za zdaj je le na preizkušnji.

Trener Safet Hadžić o odhodih in prihodih igralcev:

Elšnik tik pred podpisom pogodbe

Nekdanji up Aluminija je na Otoku nazadnje igral za Northampton Town. Foto: Guliver/Getty Images Tik pred podpisom pa je že Timi Max Elšnik. Mladi Štajerec, ki ima 21 let, se je vrnil iz Anglije, kjer se je v zadnjih treh sezonah kot posojen zvezni igralec Derby Countyja preizkušal pri številnih otoških nižjeligaših (Swindon Town, Mansfield Town in Northampton Town). Na Otoku je pridobil kar nekaj izkušenj, lani pa oblekel tudi dres mlade slovenske izbrane vrste.

Spada med bolj nadarjene mlade slovenske zvezne igralce, kariero pa želi nadaljevati pri vodilnem slovenskem klubu. Nekdanjega upa Aluminija Elšnika ločijo od podpisa pogodbe z Olimpijo le še malenkosti, slovesen dogodek bi lahko sledil že v kratkem.

Konkurenco v zvezni vrsti je okrepil tudi Goran Brkić, ki se je vrnil iz Kranja in želi Olimpiji pomagati do novega naslova državnega prvaka. Prihodnji mesec bi se lahko na igrišče vrnila tudi Nik Kapun, eden največjih osmoljencev v zgodovini kluba, kar se tiče neprestanih zahrbtnih poškodb, ter Matic Črnic, ki po 15. marcu sploh ni zaigral za zmaje. Tako Kapun kot Črnic sta bila na današnjem treningu v civilu.

Kdo vse je treniral prvi dan?

Zbora se je sicer udeležilo 33 igralcev, uvodni trening pa jih je opravilo 31, med njimi ni manjkalo mladincev (Matija Burin, Stefan Petrović – oba sta že debitirala za člane, Svit Sešlar, Enrik Ostrc in Gal Kurež).

Marko Putinčanin je manjkal na začetku priprav zaradi srečnega dogodka v družini. Foto: Vid Ponikvar Vratarji Nejc Vidmar, Anej Mrežar in Matija Orbanić so trenirali ločeno od soigralcev v polju, ki so se potili na parketu dvorane Kodeljevo. To so bili poleg Elšnika, Bondarenka in Brkića še Samardžić, Tomić, Savić, Andrejašič, Čekiči, Vukušić, Šme, Menalo, Gasser, Boakye, Kregar, Kidrič, Valenčič, Jurčević, Maksimenko, Gajić, Bagnack, Lupeta in Knežević, ki je zaradi zdravstvenih težav treniral pod taktirko kinezioterapevta Mihe Ferka.

Kar se tiče odhodov, trener Hadžić ni potrdil še nobenega. Manjkal je resda izkušeni Srb Marko Putinčanin, ki pa se zbora igralcev ni udeležil zaradi srečnega dogodka v družini. Postal je očka, tako da mu je vodstvo kluba dovolilo ''podaljšanje'' novoletnega premora.

Vukušić in Menalo ostajata do konca sezone

Ljubljančani bodo nekaj dni trenirali v glavnem slovenskem mestu, dejavni bodo zlasti na igrišču v nogometnem centru Jama za Bežigradom, nato pa se bodo odpravili v Čatež, kjer jih čakajo prve pripravljalne tekme. Glavnina priprav bo opravljena v Turčiji, kjer bo trener Hadžić praviloma že vedel, s katerimi igralci se bo podal v boj za državni naslov.

Trener Safet Hadžić o ciljih za spomladanski del:

Pred Aluminijem in Mariborom ima štiri točke prednosti, v dobro voljo pa ga lahko spravlja podatek, da sta ena izmed najboljših igralcev jesenskega dela, prvi strelec 1. SNL Ante Vukušić in Luka Menalo, ki ga je Ljubljančanom posodil zagrebški Dinamo, potrdila, kako nameravata kljub nepredvidljivosti prestopnega roka ostati pri Olimpiji do konca sezone.