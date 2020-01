Če bi vprašali igralce Olimpije, bi bila to neumnost brez primere #video

''Za zdaj ostajam trener, potem pa bomo videli,'' se je Safet Hadžić nasmehnil, ko se je prvič letos znašel pred mikrofoni sedme sile in ga je takoj pričakalo vprašanje o njegovem statusu. Sliši se nenavadno. Olimpija je jesenski prvak, igra po večini všečen nogomet, a so se ob napovedani menjavi predsednika okrepile govorice, da bi se lahko novi investitorji ogreli za novega trenerja. To je pač nogomet, v katerem že dolgo velja rek, da je vse mogoče.

''Pri Olimpiji je vse (status trenerja, op. p.) odvisno od rezultata oziroma od tega, ali pridejo novi investitorji in imajo mogoče svoje ideje. Za zdaj je tako, kot je bilo v jesenskem delu,'' je dal Safet Hadžić na uvodnem druženju z novinarji v koledarskem letu 2020 vedeti, od česa je odvisna usoda odgovornega položaja pri zmajih.

Predsednik Milan Mandarić mu je v sezoni 2019/20 izkazal ogromno zaupanje in ob manjših krizah, teh jeseni na igrišču, ko je nastopala Hadžićeva četa, resnici na ljubo, ni bilo veliko, zvesto stal na njegovi strani. Predsednik, ki se ga je pri Olimpiji oprijel vzdevek grobarja trenerjev, saj jih je v kar nekaj sezonah menjal kot po tekočem traku, torej zaupa Hadžićevemu delu.

Z Rudonjo že iščeta skupni jezik

Mladen Rudonja že sodeluje s trenerjem Safetom Hadžićem. Foto: Vid Ponikvar Mu bo zaupal tudi njegov naslednik? Za prihodnji ponedeljek je sklicana izredna volilna skupščina, na kateri bi lahko Mandarića na predsedniškem položaju nasledil Nemec Thomas Kaiser. Vprašanj, povezanih s kadrovsko politiko, se bo pod okriljem novega vodstva lotil Mladen Rudonja. Z njim je Hadžić pri Olimpiji že sodeloval.

''Če bo Rudonja športni direktor, morava najti in imeti skupni jezik. Imam svoje razmišljanje, on ima svoje, a sva se nekje že ujela. Pogovarjamo se. On je v klubu. Uradno še ni športni direktor, a komuniciramo in delamo. Videli bomo, kaj se bo dogajalo,'' je trener jesenskih prvakov, ki bodo v spomladanski del vstopili z zahtevnim gostovanjem v Ljudskem vrtu (22. februarja proti Mariboru), priznal, kako že sodeluje z nekdanjim slovenskim reprezentantom. Kot vse kaže, tudi bodočim športnim direktorjem zeleno-belih.

''Ne glede na to, kdo bo novi kadrovik v klubu, bo ta imel svoje prodajne cilje. Treba jih bo poslušati. Če bo prišla dobra ponudba za naše kakovostne igralce, bo igralec pač odšel,'' se Hadžić zaveda krute nujnosti prodaj, s katerimi želi vodstvo kluba zaslužiti in (na)polniti blagajno.

Menalo ne verjame, da bi kdorkoli na svetu storil kaj takšnega

Ante Vukušić je zelo navezan na trenerja, ki ga je po koncu prejšnje sezone povabil k Olimpiji. Foto: Ana Kovač Dinamika zimskih prestopov pri Olimpiji bo tako najbolj odvisna od sodelovanja Hadžića in Rudonje. Trener verjame, da mu bo zaupalo tudi novo vodstvo, nogometaši pa nočejo niti pomisliti na to, da bi pred nadaljevanjem prvenstva ostali brez njega. ''Ne verjamem, da bi ostali brez trenerja Hadžića. Napravil je fantastičen posel. Vsi ga cenimo. Tako igralci kot navijači,'' je najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije Ante Vukušić prepričan, da bo Hadžić še naprej njihov trener.

Podobno razmišlja tudi Luka Menalo, še en nogometaš Olimpije, rojen v Dalmaciji. ''Iskreno povedano, takšnim govoricam in stvarem ne verjamem. Ne verjamem, da bi kdorkoli na svetu menjal trenerja s takšno igro in prednostjo štirih točk pred največjim tekmecem. Igralci držimo skupaj. Kot nas je trener podprl v določenih trenutkih, moramo zdaj tudi mi njega,'' je reprezentant Bosne in Hercegovine, ki igra v Ljubljani kot posojen krilni napadalec zagrebškega Dinama, pojasnil, kako bi bilo vse drugo kot nadaljevanje prvenstva pod vodstvom Hadžića velika napaka. V takšen scenarij igralci preprosto ne verjamejo.

Kakšno igro Olimpije napoveduje Hadžić spomladi?

V ponedeljek so opravili prvi trening, že v sredo jih čaka odhod v Čatež, kjer bodo odigrali kar nekaj prijateljskih tekem, nato pa se bodo odpravili v Turčijo. Do konca januarja pa bo trener Hadžić že dobro vedel, na koga bo lahko računal v nadaljevanju sezone. Nesramni jeziki bi pripomnili, če bo takrat sploh še trener …