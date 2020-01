Direktor Tabora naslavlja apel na NZS #video

V petek so bile kamere, mikrofoni, diktafoni in mobilni telefoni predstavnikov sedme sile v Sežani usmerjeni v novega trenerja Maura Camoranesija, enega največjih nogometašev, ki je kadarkoli sodeloval s slovenskim klubom. Igralci so isti dan pod strokovnim vodstvom Mateja Bombača začeli opravljati testiranja v Divači, danes pa je nekdanji italijanski reprezentant opravil prvi trening z novimi izbranci.

Tabor presega nacionalne meje

Nogometaši Tabora bodo danes začeli trenirat in se pripravljati na spomladanski del prvenstva. Foto: NK Tabor Sežana Nogometaši Tabora se skušajo trenerju z zvenečim imenom predstaviti v čim boljši luči. Češnjice nameravajo priprave na spomladanski del prvenstva, v katerem si želijo zagotoviti obstanek, opraviti v okolici Sežane. Iščejo lokalne rešitve in so ponosne na sodelovanja z okoliškimi klubi.

"Presegamo nacionalne meje. Z italijanskimi Opčinami, ki so oddaljene pet kilometrov, smo sklenili dogovor z lokalno organizacijo. Sodelujemo tudi z NK Jadran Hrpelje Kozina in skupaj vlagamo v infrastrukturo. Tako imamo dve igrišči z naravno travo. Ustvarjamo trenažne pogoje na prvoligaški ravni, kar je zelo pomembno, saj jih v Sežani trenutno nimamo, zato smo prisiljeni v gostovanja v lokalnem okolju. Veseli smo, da nam vedno več naklonjenosti izkazujejo tudi sosedi v Italiji," je direktor Tabora Davor Škerjanc zadovoljen, da bo prihod tako znanega nogometaša, kot je nov trener Camoranesi, poskrbel za dvig prepoznavnosti in zanimanja za predstave Tabora tudi na drugi strani državne meje.

Všeč mu je bila njegova srčnost

Davor Škerjanc in Mauro Camoranesi sta postala tesna sodelavca. Foto: Planet TV Ko je Camoranesi dosegal največje uspehe, leta 2006 je z italijansko reprezentanco postal celo svetovni prvak, je Škerjanc že okušal življenje profesionalnega nogometaša v Sloveniji. Camoranesija se dobro spominja kot igralca. "Všeč mi je bila njegova srčnost, ta energija, ki jo je dajal v tekmo. Zelo sem ga cenil kot igralca. Takrat si seveda nisem nikoli mislil, da bova kdaj sodelovala. A to je nogomet, vedno zanimiv," je tudi njega presenetilo, da je klubski prag v začetku letošnjega leta prestopil tako znan nogometni delavec.

Camoranesi je najlepša leta v klubskem smislu podaril Juventusu. Škerjanc takrat ni navijal za staro damo iz Torina, ampak bolj za AC Milan. Za Juventus ni stiskal pesti, ga pa v zadnjih letih, zlasti s poslovnega vidika, zelo spoštuje. "Juventus v poslovnem smislu predstavlja zgleden model. Dobro zgodbo. Podobno se razvija tudi naša zgodba. Prišli smo do točke, na kateri smo presegli meje domačega okolja. Sodelujemo tudi čez mejo, to doživljamo širše. Treba je iti v korak s časom," je Škerjanc prepričan, da je takšna poteza, ki ni močno odjeknila le v Sloveniji, ampak tudi na Apeninskem polotoku, zelo dobrodošla reklama za Prvo ligo Telekom Slovenije.

Direktor Tabora Davor Škerjanc o novem trenerju:

"Naredili smo veliko potezo, veliko stvar. Mauro Camoranesi je največje ime, ki se je pojavilo v slovenskem nogometu. To je naš naslednji logični korak v razvoju NK Tabor, saj že nekaj časa presegamo lokalno okolje. Ta poteza to le še potrjuje," je na predstavitvi novega trenerja povedal direktor sežanskega kluba ter pojasnil, da finančni stroški prihoda trenerja in njegovih pomočnikov ne bodo pomenili prevelikega bremena za klub.

Ena poteza ne prinese rezultatov

Almir Sulejmanović bo pomagal slovitemu Italijanu. Kakšne rezultate pa si obeta v letu 2020? Tabor je prezimil na predzadnjem mestu, spomladi pa ga bo na tribunah spremljalo več radovednih gledalcev kot sicer. Camoranesi, ki je na vročem stolčku nasledil Almirja Sulejmanovića, ta pa je postal njegov pomočnik, bo s svojo prisotnostjo poskrbel za večji obisk, zlasti na račun ljubiteljev nogometa iz bližnjih italijanskih mest.

"Rezultati so tisti, ki bodo na dolgi rok pokazali, kako se bo na to odzvala ekipa. V nogometu je tako, da ena poteza nikoli ne prinese rezultatov. Treba se je prilagajati iz dneva v dan in dvigovati raven. Ravno to tudi počnemo, zato sem vesel in ponosen, da smo prišli tako daleč," je presrečen, da je pomagal Taboru pri preskakovanju ovir od nižje pa vse do prve lige.

Hudo mu je bilo, da je morala izpasti ravno Gorica

Tabor je v dodatnih kvalifikacijah izločil prav Gorico. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V prejšnji sezoni je kot Primorec izpad Gorice sprejel z mešanimi občutki. Po eni strani se je veselil uspeha Tabora, ki se je prek Novogoričanov v dodatnih kvalifikacijah uvrstil med najboljše, po drugi pa mu je bilo žal za vrtnice, ki so prvič v obdobju državne samostojnosti ostale brez prve lige.

"Izredno hudo mi je bilo, da je morala, če smo hoteli iti v prvo ligo, izpasti ravno Gorica. To je žal del nogometa. Bi pa ob tem trenutku naslovil apel na NZS, da začne razmišljati o širitvi lige. Na to opozarjam že leto in pol. Ne vem, zakaj se v tej smeri ne ukrene nič," predlaga, da bi Nogometna zveza Slovenije (NZS) v prihodnje razmišljala o tem, kako bi število prvoligašev z deset povišala na večje število, na primer 12. Kakovost vodilnih drugoligaških klubov, ne nazadnje bo drugoligaš tudi finalist v pokalnem tekmovanju, še toliko bolj govori v prid resnosti njegovega predloga.

Almir Sulejmanović o novi vlogi pri Taboru:

Ego in osebne interese podredili klubu

Osredotočil se bo na naloge direktorja kluba, nogomet pa igra le še za zabavo. Foto: NK Tabor Sežana Izredno je ponosen, da ima pri Taboru od prvega dne ob sebi zvesto ekipo sodelavcev. To so Saša Gulič, Matej Bombač, Uroš Barut, Nace Kosmač in Matej Glavina. "Smo prijatelji, že tri leta in pol so z menoj na tej poti. Na začetku ni nihče verjel v nas, a smo povezani bolj kot kadarkoli in peljemo zadevo naprej. Zelo se spoštujemo. Ego in osebne interese smo podredili klubu. To je največ, kar lahko dobiš v življenju," je Škerjanc ponosen, da lahko ustvarja zgodbo v Sežani.

Čeprav je star šele 34 let in bi s svojimi izkušnjami še lahko pomagal češnjicam na igrišču, se raje posveča le še direktorskim izzivom. "Z veseljem se udejstvujem v taki obliki. Moja nogometna kariera je že nekaj časa v drugem planu. Igranje nogometa mi predstavlja le še zabavo. V četrti ligi pomagam mladim fantom v B-ekipi, ki so na začetku poti," je dal vedeti, da se je njegova igralska kariera v vrhunskem nogometu že bolj ali manj končala.