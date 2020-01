Olimpija se je znebila enega najdražjih igralcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V taboru jesenskih prvakov je prišlo do nove spremembe. Olimpija se je sporazumno razšla z Vitalijsom Maksimenkom, ki se odpravlja na Japonsko. Do podpisa pogodbe s klubom Omiya Ardija iz Saitame, ki je v preteklosti sodeloval s številnimi Slovenci (Milivoje Novaković, Zlatan Ljubijankić, Nejc Pečnik, Klemen Lavrič in dr. Zdenko Verdenik), ga loči le še zdravniški pregled.

Trener Hadžić ostal brez novega branilca

Safet Hadžić je ostal brez še enega branilca. Za prvo tekmo v spomladanskem delu v Mariboru že tako zaradi kazni ne bo mogel računati na Mirala Samardžića in Mackyja Bagnacka. Foto: Žiga Zupan/Sportida Olimpija je tako po Janu Gorencu izgubila še enega branilca, odhod 29-letnega Latvijca pa bo nekoliko sprostil klubsko blagajno, saj je Maksimenko veljal za enega najbolje plačanih igralcev zeleno-belih. Branilec, ki lahko igra tudi na bočnem položaju, se je Ljubljančanom pridružil julija 2018. Zbral je 52 nastopov, se dvakrat vpisal med strelce, z zmaji pa se je veselil pokalne lovorike.

V izbrani vrsti Latvije ga vodi Slovenec Slaviša Stojanović, po novem pa bo na reprezentančne akcije v Evropo prihajal z drugega konca sveta, saj bo kariero nadaljeval v japonski drugi ligi. ''Maksimenku se zahvaljujemo za njegov prispevek klubu in mu želimo vso srečo v nadaljnji karieri,'' so zapisali na klubski strani zmajev.

Olimpija se nahaja na pripravah v Čatežu, kjer je v soboto premagala Krko (5:1), dan pozneje pa še Brežice (2:0). Maksimenko ni kandidiral za tekmo, na Japonsko pa se odpravlja v naslednjih dneh.