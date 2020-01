Zvezdnik Olimpije o veliki izgubi Maribora

Ko sta se Luka Menalo in Dino Hotić lani družila v reprezentanci Bosne in Hercegovine, sta se pogosto pogovarjala o večnem derbiju. Časa za pogovor sta imela na pretek, saj sta si delila sobo. Če se bosta na reprezentančnih akcijah družila tudi letos, beseda ne bo več toliko tekla o Olimpiji in Mariboru, saj je Hotić v začetku leta Štajersko zamenjal za Belgijo. Maribor je po mnenju Menala ostal brez najboljšega igralca Prve lige Telekom Slovenije.

Leto 2020 prinaša mnoge nove izzive. Pri Luki Menalu, v jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije enem izmed najboljših igralcev Olimpije, niso vezani le na klub, ampak tudi reprezentanco.

"Zdaj je prišel nov selektor (Dušan Bajević je na vročem stolčku v BiH nasledil Roberta Prosinečkega, op. p.). Moj cilj je, da bi se ponovno znašel na seznamu reprezentantov. Kdo si pa ne bi tega želel? Želim biti del reprezentance, ki jo marca čakajo dodatne kvalifikacije za EP 2020. Upam, da se Bosna in Hercegovina uvrsti na Euro," nam je zaupal veliko željo 23-letni krilni napadalec, ki se je na zadnji reprezentančni akciji v BiH veliko družil z velikim tekmecem iz slovenske prve lige.

Ne bodo ga mogli nadomestiti v popolnosti

Foto: Grega Valančič/Sportida Sobo si je delil z Dinom Hotićem, ki ga zelo spoštuje. V spomladanskem delu se ne bosta mogla pomeriti na večnih derbijih. Prvi bo na sporedu že v uvodnem spomladanskem krogu, ko se bosta Maribor in Olimpija za točke spoprijela 22. februarja v Ljudskem vrtu (v neposrednem prenosu na Planet TV), pri vijolicah pa ne bo 25-letnega Ljubljančana, saj se je v začetku leta preselil v Belgijo. Maribor je tako ostal brez enega izmed reprezentantov BiH. Je to dobra novica za Olimpijo?

"Dobra novica za Olimpija ali ne, Dino je igralec, ki je s svojo kakovostjo v zadnjih letih najboljši igralec slovenske lige. Ne bom rekel, da ga bo Maribor pogrešal. Ne nazadnje ima Maribor kakovostne igralce, ki ga bodo skušali nadomestiti. Sem pa prepričan, da ga vendarle ne bodo mogli nadomestiti v popolnosti, saj je Dino zelo kakovosten," je eden izmed najboljših igralcev jesenskih prvakov napovedal, da bodo Mariborčani zelo težko povsem nadomestiti izgubo novopečenega člana belgijskega prvoligaša Cercle Brugge.

Ni izkoristil svoje priložnosti

Za Olimpijo nastopa kot posojen nogometaš zagrebškega Dinama. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Luka se je rodil v Splitu, nato pa odraščal v Čapljini v Hercegovini. V tej sezoni se dokazuje v Ljubljani kot posojen nogometaš zagrebškega Dinama, ob njegovih predstavah, s katerimi izstopa v Prvi ligi Telekom Slovenije, pa se je marsikdo začudil, da pri hrvaškem prvaku ni resneje konkuriral za vstop v prvo ekipo.

"Tako je bilo pač v tistem trenutku. Dinamo je imel takrat odlične rezultate, nizal je zmage, tako da ni bilo potrebe po večjih menjavah. Nekateri so prejeli priložnost pred menoj, sam pa svojih nisem izkoristil tako dobro kot denimo pri Olimpiji. To je vplivalo na moj razvoj," je velik ljubitelj košarke, kar je v zimskem premoru dokazoval tudi z objavami na družbenih omrežjih, kjer je poziral v dresu soimenjaka Luke Dončića, pojasnil manj uspešno obdobje dokazovanja pri hrvaškem prvaku.

Mojstrovina Luke Menala za strelski prvenec v 1. SNL:

Lovorike želi osvajati tudi z Olimpijo. Zmaji so prezimili s štirimi točkami prednosti pred Mariborom in Aluminijem, že v prvem spomladanskem nastopu pa jih čaka gostovanje v Ljudskem vrtu. "Do te tekme je že več kot mesec dni. To bo zahtevna tekma, a se bo za točke igralo tudi po njej. Vsi dvoboji so pomembni, tako da nas čaka še dolga pomlad," opozarja, da bo treba ohraniti zbranost na vseh tekmah, ne le tistih s kandidati za najvišja mesta.

Hotić: Maribor bo spet prvak

Dino Hotić je v soboto debitiral v dresu Cercle Brugge. V uvodnem spomladanskem krogu je odigral 75 minut in izkusil domači poraz proti Antwerpu (1:2), s katerim je ostal prikovan na zadnje mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida Pripravljalno obdobje pri Olimpiji je začel zagnano, že na prvi prijateljski tekmi pa je dvakrat zatresel mrežo novomeške Krke (5:1). Največji tekmeci iz Maribora, ki so priprave začeli slab teden pred zmaji, so za zdaj odigrali le eno tekmo, a na njej poskrbeli, da je semafor, namenjen objavi strelcev, skoraj pregorel. Vijolice so drugoligaša iz Dravograda premagale kar z 18:0, to pa je bila tudi prva tekma, ki so jo odigrali po odhodu Hotića. Ljubljančan se je preselil v Belgijo, prejšnji teden pa se za kratek čas vrnil v mesto ob Dravi, in poslovil od dolgoletnih soigralcev.

"Enkrat Viola, vedno Viola! To niso le prazne besede. Še se bomo videvali, prišel bom pogledat tudi kakšno tekmo, ko bo konec obveznosti v Belgiji. S punco in sinom bomo spremljali vse, kar se dogaja v Ljudskem vrtu. Maja verjamem, da bo Maribor spet prvak! O tem sem trdno prepričan. Ekipa je najboljša v Sloveniji in tudi ob slovesu sem fantom v slačilnici dejal, da bodo pomlad končali na vrhu. Kamor tudi sodijo. Sam pa bom storil vse, da se hitro privadim na nove zahteve. Odlično so me sprejeli v novem klubu, storil bom vse, da izpolnim klubske cilje in da bo moja zgodba uspešna tudi v Belgiji," je Hotić, ki je v soboto debitiral v belgijskem prvenstvu, poudaril za klubsko stran vijolic.

Luka Menalo 22. februarja na večnem derbiju na igrišču ne bo uzrl reprezentančnega soigralca Dina Hotića. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Njegove besede zagotovo ne bodo všeč reprezentančnemu soigralcu Menalu, ki se bo trudil, da Olimpija zadrži vodilni položaj. Bo Hotiću preprečil veselje, da bi maja ob vrnitvi iz Belgije v Ljudskem vrtu naletel na prvake? Maribor bi ga lahko na uvodnem spomladanskem večnem derbiju še kako pogrešal. Ko sta se Maribor in Olimpija pomerila nazadnje, bilo je 28. septembra 2019, so vijolice zmagale v Stožicah s 4:2. Hotić je prispeval dve podaji, zmajem pa do pozitivnega rezultata ni pomagal niti zadetek Menala …