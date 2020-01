Rene Mihelič razkril, zakaj se je vrnil v Maribor

Nekdanji slovenski reprezentant Rene Mihelič je strnil vtise po uvodnem treningu z NK Maribor, ki ga je opravil v Moravskih Toplicah. Izkušeni zvezni igralec je prva zimska okrepitev vijolic, mariborski dres pa je oblekel prvič po skoraj desetih letih. V jesenskem delu ni igral, a si bo prizadeval, da se dobro pripravi in pomaga ljubljenemu klubu do ubranitve državnega naslova.

Ob 15. uri proti Dravogradu



Mariborčani bodo danes ob 15. uri odigrali prvo pripravljalno tekmo v letu 2020. V Ljudskem vrtu bodo pričakali drugoligaški klub Dravograd, ki ga je pred kratkim prevzel Žiga Kljajič. Mariborski klub navijačem sporoča, da je vstop brezplačen, odprta pa bo le vzhodna tribuna.

Tavares, Milanič in Zahović so stari znanci

Rene Mihelič je v Moravskih Toplicah opravil prvi trening z NK Maribor po letu 2010. Foto: NK Maribor Pred desetletjem je nosil kapetanski trak pri Mariboru, zdaj bo njegov kapetan Marcos Tavares. Brazilec s slovenskim potnim listom je tudi edini nogometaš Maribora, ki je z njim delil slačilnico že v prvem obdobju, ko se je Rene Mihelič v Ljudskem vrtu dokazoval vse do leta 2010, nato pa odšel v tujino. Slabo desetletje pozneje, po številnih avanturah v različnih državah, se je Mariborčan vrnil v rojstno mesto. Vijolicam želi pomagati do novih uspehov, slovenski javnosti pa dokazati, da še ni rekel zadnje besede, kar zadeva igranje vrhunskega nogometa.

''Lahko rečem, da gre za nov začetek z velikim motivom. Rad bi se zahvalil vsem v klubu, da so mi izrazili zaupanje. Najlepše je doma, občutki so fenomenalni. Res sem vesel, da smo se dogovorili, in komaj čakam, da se pridružim moštvu,'' je dejal povratnik, ki je v mariborskem dresu zbral že 173 nastopov. Vodi ga trener Darko Milanič, s katerim je v mestu ob Dravi podobno kot s športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem že sodeloval.

Tujina ga je izoblikovala Nogometni kruh si je služil v osmih različnih državah. Foto: Vid Ponikvar "Vrnil sem se v zrelejših nogometnih letih. Nabralo se je dovolj izkušenj v tujini, s katerimi verjamem, da lahko pomagam moštvu k uresničitvi naslednjih ciljev. Tujina me je izoblikovala kot nogometaša in človeka, pridobil sem nova spoznanja. Zavedam se, da nisem igral v jesenskem delu. Zato si bom vsak dan prizadeval po najboljših močeh, da se dobro pripravim. K sreči je pred nami še dovolj časa, da v prihodnjih tednih pridem do želene ravni pripravljenosti,'' je prepričan, da bo do začetka spomladanskega dela, ko bo šlo zares, že pripravljen do te mere, da bi lahko Milaničevi četi predstavljal dodano vrednost.

Prišel je po minute in vlogo

Z Mariborom je sklenil zvestobo do konca prihodnje sezone. Foto: NK Maribor Od prvega obdobja, ko je branil barve Maribora in bil tudi kapetan, se je v Ljudskem vrtu marsikaj spremenilo. ''Opazno je, da je klub na višji ravni v vseh pogledih,'' je navdušen nad pogoji, ki so ga pričakali pri branilcih državnega naslova. Ko je bil v tujini, nogometni kruh si je služil na Portugalskem, Madžarskem, v Bolgariji, Izraelu, Latviji, Indiji in Indoneziji, je spremljal dogajanje v taboru vijolic in si ogledal večino tekem.

''Vsem je znano, kdo je Maribor v Sloveniji. In kaj se pričakuje od Maribora. Tukaj so zbrani odlični igralci na vseh igralnih položajih, konkurenca je velika. Prišel sem, da bi si priboril minute na igrišču, da bi dobil svojo vlogo na igrišču, in verjamem, da nas čaka uspešna pomlad,'' je napovedal boj na prvo mesto, za katerim Maribor po jesenskem delu zaostaja štiri točke.

Zaostanek za Olimpijo pa bi se lahko hitro zmanjšal, saj bodo Mariborčani v drugi del sezone vstopili 22. februarja na večnem derbiju z zmaji v Ljudskem vrtu. Spektakel si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Planet TV.