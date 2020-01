Zahović pripeljal otroka Maribora in nekdanjega slovenskega rekorderja

Državni prvak NK Maribor je predstavil prvega zimskega novinca. Prag Ljudskega vrta je prestopil 31-letni Rene Mihelič. Nekdanji slovenski reprezentant se vrača v mesto ob Dravo po skoraj desetletju, športni direktor Zlatko Zahović pa je ob njegovi vrnitvi izpostavil: ''Je otrok Maribora in za takšne so vrata vedno odprta.'' Mihelič, nekdaj najmlajši debitant slovenske reprezentance, je z vijolicami sklenil enoletno pogodbo.

Če so v začetku leta 2020 pri Mariboru na seznamu kadrovskih sprememb prevladovali odhodi (Dino Hotić se je preselil v Belgijo, Martin Kramarič in Sandi Ogrinec pa v Ljubljano k Bravu), so vijolice predstavile še prvega novinca. To je 31-letni Rene Mihelič, ki pozna odlično Ljudski vrt in je nanj čustveno vezan.

Iz Maribora na Portugalsko, nato ...

Rene Mihelič je trikrat oblekel dres članske slovenske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar Po slabem desetletju se vrača v klub, kjer je napravil prve korake, začel člansko kariero in si že kot najstnik priboril kapetanski trak. Spadal je med najbolj obetavne slovenske zvezne igralce, zaigral tudi v državnem dresu, leta 2009 pa kot kapetan dvignil pokal, ki si ga je prislužil NK Maribor kot državni prvak.

Leta 2010 se je odpravil v tujino, kjer je sprva tri leta igral na Portugalskem (Nacional), nato se je za kratek čas vrnil v Slovenijo in oblekel dres Zavrča, nato pa se prelevil v pravcatega nogometnega nomada, ki je po svetu odkrival čari različnih lig.

Izkusil je igranje v Bolgariji (Levski), na Madžarskem (Debrecen), Izraelu (Hapoel Ra'anana), Latviji (Riga), Indiji (Chennaiyin in Delhi Dynamos), lani pa je nastopal v Indoneziji (Persib Bandung).

Rene Mihelič je v dresu Maribora v 1. SNL odigral 134 tekem in dosegel 19 zadetkov. Foto: Vid Ponikvar