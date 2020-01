Tabor posodil vratarja Ciprčanom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni vratar David Adam se seli v tujino. V jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije je branil za Tabor in zbral sedem nastopov, zdaj pa se seli na Ciper, kjer bo kot posojen vratar sežanskega kluba nosil dres ciprskega drugoligaša Xylotymbou. Na Cipru v prvi in drugi ligi tako po novem nastopa že sedem slovenskih legionarjev.

Novopečeni trener Tabora Mauro Camoranesi v spomladanskem delu Prve lige Telekom Slovenije ne bo računal na 26-letnega vratarja Davida Adama. Nekdanji čuvaj mrež Kopra in Radomelj se je odpravil na Ciper. Tabor ga je do konca sezone posodil ciprskemu drugoligašu Xylotymbou in mu zaželel veliko dobrih nastopov.

🤝 | Vratar David Adam se seli na polletno posojo k P.O. Xylotymbou 2006, ki nastopa v 2. ciprski ligi.



David, želimo ti veliko sreče in dobrih obramb, ob koncu sezone se pa ponovno vidimo💪.#PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫️🍒 pic.twitter.com/zOxpOwOFK6 — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) January 16, 2020

"David, želimo ti veliko sreče in dobrih obramb, ob koncu sezone se pa ponovno vidimo," so zapisali pri sežanskem klubu, ki je po prihodu nekdanjega italijanskega reprezentanta Camoranesija deležen večje pozornosti ne le v Sloveniji, ampak tudi Italiji.

Na Cipru nastopa sedem slovenskih legionarjev. V prvi ligi se za točke potegujejo Vid Belec in Roman Bezjak (oba Apoel Nikozija), Matija Širok (Pafos) in po novem Gregor Balažic (Enosis Neon Paralimniou), v drugi pa se poleg Adama dokazujeta še Uroš Palibrk (Omonia Aradippou) in Matevž Vidovšek (Agia Napa).